Video de un perro rescatado de una inundación fue generado con inteligencia artificial

San Pedro Sula, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra el supuesto rescate de un perro durante una inundación. La descripción de la publicación ubica la presunta acción en Honduras.
En las imágenes se observa al animal atrapado entre una fuerte corriente de agua, mientras una persona intenta acercarse para ponerlo a salvo.
Sin embargo, es falso. Se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica.
“Perrito se salva de morir tras crecida de quebrada”, dice textualmente la entrada del video difundido en TikTok, compartido decenas de veces desde el 4 de octubre de 2026.
En las últimas semanas, las lluvias han provocado inundaciones, crecidas de ríos y quebradas, deslizamientos y otras afectaciones en diferentes zonas del país. Ante estas condiciones, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) ha emitido distintos niveles de alerta en municipios considerados vulnerables.
Uno de los episodios más recientes ocurrió en San Pedro Sula, Cortés, donde las lluvias del viernes 2 de octubre provocaron inundaciones en distintos sectores de la ciudad y afectaron al menos a 230 familias. Las corrientes también dificultaron el tránsito y llegaron a arrastrar vehículos en algunas zonas, como informó EL HERALDO.
En el Distrito Central, las precipitaciones registradas el 3 de octubre también ocasionaron inundaciones repentinas, calles anegadas y un aumento en los caudales de ríos y quebradas.
Debido a las condiciones meteorológicas, Copeco declaró alerta verde para el Distrito Central y San Pedro Sula ante el riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos.
Estas condiciones se suman a las afectaciones reportadas en septiembre en municipios como Las Vegas, Santa Bárbara, y Santa Cruz de Yojoa, Cortés, donde las lluvias provocaron inundaciones, crecidas de ríos y quebradas, además de evacuaciones preventivas.
Por ello, las autoridades han recomendado a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.
Fabricado con IA
Para verificar el origen de las imágenes, se realizó una búsqueda inversa del video mediante la extensión de Google Chrome InVID-WeVerify, que permite extraer fotogramas de una grabación para rastrearlos en internet.
La búsqueda permitió localizar una publicación de YouTube de una cuenta de origen tailandés con el mismo contenido, que data del 21 de septiembre de 2026.
Durante el análisis visual, LA PRENSA Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA).
En la grabación se observa cómo el perro sujeta con sus dos patas delanteras el objeto utilizado para ponerlo a salvo.
Sin embargo, el movimiento de sus patas y la interacción con el objeto presentan alteraciones visuales que no mantienen una continuidad natural, un indicio de que la escena fue generada mediante inteligencia artificial.
Asimismo, se identifican inconsistencias en la interacción entre la boca del perro y el tubo azul utilizado aparentemente para rescatarlo. A medida que avanza la secuencia, la forma en que el animal sostiene el objeto no se mantiene estable: en algunos fotogramas, los contornos de la boca y del tubo pierden definición y parecen mezclarse.
También se perciben variaciones en la anatomía del animal. Las patas delanteras y sus contornos presentan cambios durante algunos movimientos, especialmente cuando el perro intenta alcanzar la parte superior de la estructura.
En determinados momentos, las extremidades pierden definición o parecen integrarse visualmente con el borde de concreto.
El rostro y el pelaje tampoco conservan todos sus detalles de manera uniforme durante la secuencia. Conforme el animal se aproxima a la cámara, algunos rasgos del hocico y la textura del pelo cambian entre fotogramas, en lugar de mantener una apariencia completamente consistente durante el movimiento.
En todo caso, se realizó un análisis del contenido original con Hive Moderation, una herramienta de detección de material generado con inteligencia artificial. El análisis arrojó un 98.3% de probabilidad de que haya sido creado digitalmente.
Este es un porcentaje altísimo que confirma que la secuencia no es real.
En conjunto, la búsqueda inversa, las inconsistencias identificadas durante el análisis visual y el resultado de Hive Moderation aportan indicios de que el video de un perro siendo rescatado de las inundaciones no corresponde a Honduras y fue generado con inteligencia artificial (IA).