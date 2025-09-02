Este video de Manuel Zelaya tocando la guitarra y cantando no está dirigido al Partido Nacional ni es reciente

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula como reciente un video en el que aparece el expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya Rosales, tocando la guitarra y cantando una canción supuestamente dedicada al Partido Nacional. Pero es falso. En la secuencia original, el exmandatario hondureño aclaró que su interpretación estaba dedicada al excandidato presidencial Elvin Santos y dirigentes del Partido Liberal. “Mel llevándole serenata al Partido Nacional” dice textualmente el texto sobrepuesto en la publicación de Facebook, que cuenta con más de 80,600 visualizaciones desde el 22 de agosto de 2025.

José Manuel Zelaya Rosales fue presidente de Honduras de 2006 a 2009. Su gobierno terminó tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Actualmente, se desempeña como coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), organización que fundó junto a su esposa, la actual presidenta del país, Xiomara Castro.

No es al Partido Nacional

En primer lugar, una búsqueda inversa con un fotograma clave del video viral condujo a una publicación del 26 de diciembre de 2016 en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de José Manuel Zelaya, exsecretario de la Secretaría de Defensa y sobrino del expresidente, donde aparece un video en el que Zelaya es entrevistado en el programa "Al Banquillo" de Tsi Honduras.

Una pesquisa con las palabras clave ‘Manuel Zelaya Rosales + TSi Honduras + tocando guitarra’ llevó a un video en YouTube que muestra la entrevista completa.



Durante el programa, que dura 50:04 minutos, el expresidente hondureño aclaró, en el minuto 41:34, que la canción estaba dedicada a dirigentes del Partido Liberal y al excandidato presidencial Elvin Santos.

Posteriormente, Zelaya interpretó parte de la canción Sabor a Mí, de Luis Miguel, en la que expresó el siguiente verso: “Pasarán más de mil años, muchos más, para que vuelvan a ver y a ganar, porque sé que, tal como están, nunca podrán volver a ver. No pretendo ser tu dueño, no soy nada; yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno; soy tan pobre que no puedo dar otra cosa. En conclusión, el video de Manuel Zelaya Rosales tocando la guitarra no corresponde al Partido Nacional ni es actual. La canción estaba dedicada a dirigentes del Partido Liberal y al excandidato presidencial Elvin Santos, y la grabación data de diciembre de 2016.