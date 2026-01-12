Video de Manuel Zelaya diciendo que Nasralla tiene un compromiso con la izquierda de Honduras es de 2018

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula como actual un video en el que el expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya Rosales, asegura que el excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, tiene un compromiso con la izquierda hondureña. Sin embargo, la afirmación no es reciente. En realidad, el segmento corresponde a una entrevista realizada en mayo de 2018 durante un programa “Cafeteando con Waldina”, y no al contexto postelectoral en 2026. “Yo le estoy diciendo que Salvador tiene un compromiso con la izquierda de este país”, dice literalmente Manuel Zelaya en el video de ocho segundos en TikTok, difundido desde el 7 de enero de 2026 y que ha sido compartido más de 1,513 veces.

La relación entre Salvador Nasralla y Manuel Zelaya se remonta desde las elecciones generales de 2017, donde Nasralla fue candidato presidencial por una alianza integrada por el Partido Anticorrupción (PAC) instituto al que pertenecía Nasralla, el Partido Innovación y Unidad (PINU-SD) y Libre, entonces coordinado por Zelaya. El exmandatario respaldó públicamente a Nasralla en sus aspiraciones presidenciales en ese año. Tras esas elecciones, Nasralla denunció un presunto fraude electoral tras ser superado por el entonces candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández por más de 50,000 votos. Su postura fue respaldada por Zelaya y los partidos que conformaban la alianza, lo que derivó en protestas masivas y una crisis política nacional por el rechazo a los resultados electorales. Posteriormente, en 2021, Nasralla se unió a una alianza de hecho con Xiomara Castro, quien es actualmente presidenta de Honduras y esposa de Manuel Zelaya, logrando la victoria en las elecciones generales de ese año. Gracias a este acuerdo, Nasralla fue nombrado designado presidencial durante el gobierno de Castro. Con el paso de la administración de Castro, la relación entre ambos políticos se deterioró debido a los múltiples desacuerdos políticos y zipizapes personales, lo que llevó a Nasralla a renunciar de su cargo y distanciarse de Zelaya y el partido Libre, argumentando incumplimiento de acuerdos. En 2025, Nasralla participó como candidato presidencial del Partido Liberal, quedando en segundo lugar por detrás de Nasry Asfura, aspirante del Partido Nacional, de acuerdo a la declaratoria de los comicios realizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Declaración de 2018

En el video viral se puede visualizar el logo de “Cafeteando con Waldina”. LA PRENSA Verifica buscó en Google con las palabras clave “Cafeteando con Waldina + Manuel Zelaya” encontró un video publicado en el canal del medio Waldivision Internacional en YouTube. Se trata de una entrevista a Zelaya publicada el 18 de mayo de 2018 en ese programa. El fragmento viralizado se puede ver a partir del minuto 12:50 del video original.