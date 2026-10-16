Video de la cuñada de Bukele pidiendo apoyo para una candidatura en Honduras fue creado con IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video en el que la hondureña Paola Michelle González Kawas, acompañada de su esposo, Karim Bukele, hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supuestamente pregunta a los hondureños si cuenta con su apoyo para llegar a la presidencia de Honduras. En las imágenes también se observa a González Kawas realizando un presunto mitin político. Sin embargo, es falso. Se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica mediante el análisis del video y una herramienta de detección especializada. Además, no se encontraron declaraciones públicas en medios de comunicación ni en fuentes confiables de González Kawas que respalden el mensaje que se le atribuye. “Hola pueblo hondureño, me presento, soy Paola Michelle González de Bukele, quiero saber si tengo su apoyo para ser presidenta y ser de Honduras, un Salvador con la ayuda de mi esposo Karim Bukele”, se escucha en el video difundido en TikTok, compartido más de 2,770 veces desde el 13 de octubre de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Paola Michelle González Kawas es una hondureña originaria de San Pedro Sula y esposa de Karim Alberto Bukele Ortez, hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La relación entre Paola y Karim se hizo pública a través de fotografías que ambos compartieron desde finales de 2025. LA PRENSA publicó un perfil sobre la hondureña y su vínculo con la familia Bukele.

Fabricado con IA

Una búsqueda inversa con Google Lens, realizada a partir de un fragmento del video viral, no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden la autenticidad del contenido. Durante el análisis visual, LA PRENSA Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA). En primer lugar, se observan anomalías en las manos de González y Bukele. Durante algunos movimientos, los dedos cambian de forma, pierden definición o parecen fusionarse entre sí. Los movimientos corporales tampoco mantienen siempre una continuidad natural. En varias secuencias, los brazos y las manos cambian de posición con transiciones poco fluidas o presentan deformaciones, algo típico en contenidos creados digitalmente. También se identificaron cambios en los rasgos faciales. La forma de la boca, los dientes, los ojos y otras facciones varían ligeramente mientras los personajes hablan o gesticulan. En el caso de Karim Bukele, su rostro y algunos detalles de la barba tampoco permanecen completamente estables. En determinados momentos, las facciones pierden definición o parecen modificarse ligeramente de un cuadro al siguiente. Otra inconsistencia aparece cuando ambos personajes interactúan. En algunas escenas, las manos y los brazos no establecen un contacto físico claramente definido y ciertas partes del cuerpo parecen mezclarse o superponerse de manera irregular. La piel de los personajes luce excesivamente uniforme y algunos detalles de la ropa mantienen una textura artificialmente homogénea, incluso mientras se producen movimientos. Además, el supuesto tono de voz de González luce robótico, poco natural y con una pronunciación imprecisa. En todo caso, un análisis con Hive Moderation, una herramienta que permite evaluar contenido audiovisual para estimar la probabilidad de que haya sido generado mediante inteligencia artificial (IA), arrojó un 98.8 % de probabilidad de que el video haya sido generado con IA, además de un 99.4 % de probabilidad de que el discurso haya sido generado sintéticamente.

Estos resultados indican una alta probabilidad de generación artificial tanto en el material audiovisual como en el discurso atribuido a González Kawas.

Declaraciones falsas