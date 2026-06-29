Video no muestra el retiro de las letras del Estadio Nacional, sino labores de mantenimiento

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula un video que supuestamente muestra el retiro de las letras con el nombre José de la Paz Herrera de la fachada del Estadio Nacional.
Sin embargo, la afirmación es falsa. Las imágenes corresponden a trabajos de mantenimiento en la fachada del recinto deportivo y al reemplazo de ventanales que resultaron dañados durante la instalación de las letras con el nombre del estadio.
Los trabajos forman parte de labores de reparación y mantenimiento de la estructura, por lo que no existe evidencia de que se esté retirando el nombre José de la Paz Herrera del inmueble.
“Retiran el nombre de Chelato Uclés del Estadio Nacional”, dice literalmente una publicación de Facebook que ha sido difundida desde el 27 de junio.
El Estadio Nacional fue inaugurado el 15 de marzo de 1948, durante la administración del presidente Tiburcio Carías Andino.
En marzo de 2022, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad una moción presentada por el entonces diputado Jary Dixon, del partido Libertad y Refundación (Libre), para renombrar el recinto como Estadio Nacional José de la Paz Herrera "Chelato Uclés".
El cambio se realizó como homenaje póstumo al histórico entrenador hondureño, fallecido en abril de 2021 a los 80 años y recordado por clasificar por primera vez a la Selección Nacional de Honduras a una Copa del Mundo.
Tras la llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro, en 2022, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) inició un proceso de modernización integral del estadio, financiado inicialmente con un presupuesto de 200 millones de lempiras. Las obras fueron ejecutadas por etapas para evitar el cierre total del recinto.
Durante las dos primeras fases se sustituyó la grama natural por un césped híbrido y se instalaron butacas plásticas de color azul y blanco en los sectores de sombra y silla.
En la tercera etapa se repararon grietas estructurales en el sector de sol, se remodelaron los camerinos, se instalaron sistemas de iluminación LED y se renovó la pintura de la fachada exterior.
Actualmente, las labores en el Estadio Nacional corresponden a trabajos complementarios de mantenimiento, entre ellos el reemplazo de ventanales afectados durante la instalación de las letras del nombre del recinto.
Mantenimiento
En primer lugar, una búsqueda inversa en Google Lens, realizada a partir de un fotograma clave del video difundido en redes sociales, permitió localizar varias publicaciones que desmienten la versión viral.
Además, una revisión en las cuentas oficiales de Facebook, Instagram y TikTok de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) condujo a una publicación en la que la institución aclara que es falso que se esté retirando el nombre “Chelato Uclés” del Estadio Nacional.
La publicación indica que los trabajos que se realizan actualmente corresponden al reemplazo de 11 ventanales que resultaron dañados durante la instalación de las letras en la fachada del recinto.
Condepor también aseguró que en ningún momento se cambiará el nombre del Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés” ni su rotulación.
Por otra parte, una búsqueda en el sitio web y en las cuentas oficiales de X, Facebook e Instagram del Congreso Nacional no encontró ninguna moción, iniciativa o proyecto de ley orientado a modificar el nombre del coloso capitalino.
Adicionalmente, Jack Uriarte, diputado nacionalista, confirmó a LA PRENSA que desde el Congreso Nacional no se ha promovido ninguna propuesta para cambiar el nombre del Estadio Nacional y que los trabajos corresponden únicamente a mantenimiento.
En conclusión, es falso que se esté retirando el nombre de Chelato Uclés del Estadio Nacional, como afirma el video difundido en redes sociales. Las imágenes corresponden a trabajos de mantenimiento y reposición de ventanales.