Video no muestra el retiro de las letras del Estadio Nacional, sino labores de mantenimiento

San Pedro Sula, Honduras

​​​​​​En redes sociales circula un video que supuestamente muestra el retiro de las letras con el nombre José de la Paz Herrera de la fachada del Estadio Nacional. Sin embargo, la afirmación es falsa. Las imágenes corresponden a trabajos de mantenimiento en la fachada del recinto deportivo y al reemplazo de ventanales que resultaron dañados durante la instalación de las letras con el nombre del estadio. Los trabajos forman parte de labores de reparación y mantenimiento de la estructura, por lo que no existe evidencia de que se esté retirando el nombre José de la Paz Herrera del inmueble. “Retiran el nombre de Chelato Uclés del Estadio Nacional”, dice literalmente una publicación de Facebook que ha sido difundida desde el 27 de junio.

El Estadio Nacional fue inaugurado el 15 de marzo de 1948, durante la administración del presidente Tiburcio Carías Andino. En marzo de 2022, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad una moción presentada por el entonces diputado Jary Dixon, del partido Libertad y Refundación (Libre), para renombrar el recinto como Estadio Nacional José de la Paz Herrera "Chelato Uclés". El cambio se realizó como homenaje póstumo al histórico entrenador hondureño, fallecido en abril de 2021 a los 80 años y recordado por clasificar por primera vez a la Selección Nacional de Honduras a una Copa del Mundo. Tras la llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro, en 2022, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) inició un proceso de modernización integral del estadio, financiado inicialmente con un presupuesto de 200 millones de lempiras. Las obras fueron ejecutadas por etapas para evitar el cierre total del recinto. Durante las dos primeras fases se sustituyó la grama natural por un césped híbrido y se instalaron butacas plásticas de color azul y blanco en los sectores de sombra y silla. En la tercera etapa se repararon grietas estructurales en el sector de sol, se remodelaron los camerinos, se instalaron sistemas de iluminación LED y se renovó la pintura de la fachada exterior. Actualmente, las labores en el Estadio Nacional corresponden a trabajos complementarios de mantenimiento, entre ellos el reemplazo de ventanales afectados durante la instalación de las letras del nombre del recinto.

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