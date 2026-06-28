Video que muestra agresión a Tomás Zambrano fue grabado en octubre de 2023, no en junio de 2026

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales como actual un video que muestra una agresión al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y a otros diputados de la bancada del Partido Nacional. Sin embargo, la secuencia no es reciente. El clip fue grabado el 31 de octubre de 2023 en el contexto de incidentes violentos registrados en los bajos del Congreso Nacional, en medio de la crisis política por la falta de acuerdos para la elección de las autoridades del Ministerio Público, proceso que en ese momento se encontraba bajo discusión en el Legislativo. En ese periodo, el Congreso Nacional mantenía una prolongada falta de consensos entre las principales fuerzas políticas para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto, lo que derivó en tensiones políticas y en la activación de la Comisión Permanente. “Trasciende video de agresión contra el Presidente del Congreso Nacional Tomás Zambrano, por el momento se desconoce donde sucedió”, dice la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 28 de junio de 2026.

La noche del 31 de octubre, diputados del Partido Nacional y otros sectores de oposición llegaron a las instalaciones del Congreso Nacional para exigir la reanudación de las sesiones legislativas. Sin embargo, los accesos al edificio permanecían cerrados y resguardados por elementos policiales, mientras simpatizantes y colectivos afines al partido Libertad y Refundación (Libre) se concentraban en los bajos del Poder Legislativo. El ambiente se tensó y derivó en enfrentamientos verbales y físicos entre manifestantes y parlamentarios opositores. Durante los incidentes, varios diputados denunciaron haber sido agredidos con piedras y otros objetos contundentes. Entre los legisladores que resultaron lesionados figuraron Antonio Rivera Callejas, Tomás Zambrano y otros miembros de la bancada nacionalista. Imágenes difundidas por LA PRENSA mostraron a algunos congresistas con heridas visibles, mientras eran auxiliados por compañeros y personal de apoyo en las afueras del Congreso Nacional. Para esa fecha, el Congreso acumulaba más de dos meses sin sesiones ordinarias debido a la falta de consensos entre las principales fuerzas políticas para alcanzar los votos requeridos para elegir a las nuevas autoridades de la Fiscalía. ​​​​​Los hechos ocurrieron en medio de una profunda crisis política y legislativa relacionada con la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto por varias semanas. Finalmente, Johel Zelaya fue nombrado fiscal general interino y Mario Morazán fiscal general adjunto interino, mediante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, integrada por nueve congresistas, como lo informó LA PRENSA.

Video de 2023