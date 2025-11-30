Publicación en X compartida por Bukele sobre apoyo de Morena a Asfura es de 2021

San Pedro Sula, Honduras

La publicación en X republicada por el presidente Nayib Bukele, de El Salvador, sobre una entrada del partido Arena de su país en respaldo al candidato nacionalista Nasry Asfura es de 2021, en el contexto de las elecciones generales de ese año. Sin embargo, entradas en redes sociales afirman que el post de Arena resposteado por el mandatario salvadoreño es del 29 de noviembre de 2025. "No iba a decir nada sobre las elecciones en Honduras, pero les recomiendo a mis hermanos hondureños hacer exactamente lo CONTRARIO de lo que diga ARENA", se lee literalmente en una parte de una captura de pantalla en Facebook, compartida más de 250 veces desde el 29 de noviembre.

El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fundado en 1981, es un movimiento político de derecha en El Salvador, que gobernó ese país durante cuatro períodos consecutivos, entre 1989 y 2009. Honduras celebra este domingo 30 de noviembre sus elecciones generales con más de 6.4 millones de hondureños aptos para ejercer el sufragio. De los comicios saldrá el nuevo presidente de la República, 128 diputados y 298 alcaldes, entre otros puestos.

Publicación de 2021

Una búsqueda con la palabra clave “Arena” en la cuenta de X de Nayib Bukele, dirigió a la publicación original, hecha el 27 de noviembre de 2021, el mismo día que el partido Arena, de El Salvador, emitió un mensaje de respaldo a Nasry Asfura, candidato de ese entonces. El post dice íntegramente: “No iba a decir nada sobre las elecciones en Honduras, pero les recomiendo a mis hermanos hondureños hacer exactamente lo CONTRARIO de lo que diga ARENA”. “Nada de lo que recomiende ARENA puede ser bueno, lo comprobamos con 3 décadas de saqueo y muerte en El Salvador”, agrega el posteo del mandatario salvadoreño.