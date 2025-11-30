  1. Inicio
Imagen manipulada muestra a Nasralla votando por Rixi Moncada

La imagen que circula en redes sociales ha sido alterada. Nasralla votó por sí mismo, según foto original publicada por El Heraldo en Facebook

  • 30 de noviembre de 2025 a las 11:55 -
  • José Quezada
Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal.

 Fotografía: archivo LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una imagen del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, sosteniendo una papeleta electoral marcada a favor de Rixi Moncada, aspirante del partido Libertad y Refundación (Libre).

No obstante, esta imagen ha sido manipulada. La fotografía original fue publicada por El Heraldo en su cuenta oficial de Facebook y muestra a Nasralla votando por sí mismo durante los comicios generales de 2025.

“Es Rixi”, dice literalmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida más de 50 veces desde el 30 de noviembre.

Este domingo, Honduras celebra elecciones generales para definir a las autoridades que gobernarán el país durante el período 2026-2030. En esta jornada electoral se eligen la Presidencia de la República, los 128 diputados del Congreso Nacional, los representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y las 298 corporaciones municipales.

Los cinco candidatos presidenciales son: Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (Pinu-SD).

Más de 6.4 millones de hondureños están habilitados para ejercer el sufragio a nivel nacional.

Imagen manipulada

Una búsqueda inversa en Google revela que la fotografía original forma parte de una publicación realizada por El Heraldo en su cuenta oficial de Facebook el 30 de noviembre de 2025, día de las elecciones generales.

En una de las ocho imágenes compartidas por el medio se observa a Nasralla ejerciendo el sufragio y votando por sí mismo. La versión alterada sustituyó la marca original en la papeleta.

Por tanto, la imagen que circula con la supuesta votación a favor de Rixi Moncada es un montaje sin base real.

LA PRENSA Verifica ha desmentido otros bulos relacionados con el proceso electoral en curso. Ver aquí.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

José Quezada
José Quezada
jose.quezada@elheraldo.hn

Coeditor en LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Principalmente hace fact-checking político, pero también desmiente bulos, trata y visualiza datos. Licenciado en Periodismo por la UNAH.

Ver más
