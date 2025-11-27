Nasralla no dijo que declarará la guerra a Estados Unidos si gana la presidencia tras mensaje de Trump

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que afirma que Salvador Nasralla, candidato presidencial por el Partido Liberal, declaró que le haría la guerra a Estados Unidos si gana las elecciones. Esto, presuntamente, en respuesta al mensaje de apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump al aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. Marco Tulio Medina, candidato a designado presidencial y miembro del equipo de campaña de Nasralla, confirmó a LA PRENSA Verifica que el presidenciable no realizó ninguna declaración contra Estados Unidos ni contra Trump.

Además, no existen registros en medios de comunicación ni fuentes oficiales que respalden la supuesta declaración difundida en redes sociales.

“Nasralla asegura declararle la guerra a EEUU si gana la presidencia. Nasralla; Cuando sea presidente romperemos relaciones comerciales con USA por su traición hacia mi persona, son unos gringos malos, que no me quieren y por eso tampoco no los vamos a querer”, dice textualmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 26 de noviembre.

El 26 de noviembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red social Truth Social, en el que expresó su respaldo al candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional, a pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre.

En esa misma publicación, Trump descalificó al aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, a quien describió como “un intento por engañar al pueblo” y lo calificó de “comunista”. Además, afirmó que la candidatura de Nasralla tiene como propósito “dividir el voto opositor”.

Por su parte, Nasralla respondió señalando que las acusaciones forman parte de una “desinformación malintencionada” promovida por sus adversarios políticos. Al mismo tiempo, expresó respeto hacia Estados Unidos, país al que consideró como un “aliado natural” de Honduras, y reiteró que, en caso de resultar electo, buscará mantener una relación diplomática cercana con Washington.