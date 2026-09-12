Es falso que Mario Zelaya y José Ramón Bertetty quedaran en libertad por el caso de corrupción del IHSS

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, y el exadministrador de esa institución quedaron en libertad tras supuestamente ser absueltos por un caso de corrupción relacionado con el Seguro Social.

Sin embargo, esto es falso. Aunque ambos exfuncionarios fueron absueltos del delito de violación de los deberes de los funcionarios en uno de los procesos relacionados con el IHSS, la resolución no ordenó su liberación. Zelaya y Bertetty continúan privados de libertad debido a otras condenas anteriores que mantienen vigentes.

Además, la portavoz del Ministerio Público, Claudia Díaz, aclaró a EH Verifica que ambos exfuncionarios suman 13 condenas y más de 166 años de prisión acumulados: Zelaya, con 80 años y 6 meses, y Bertetty, con 86 años y 7 meses.

"Como por 'varita mágica' varios implicados en casos relacionados con el anterior gobierno nacionalista están saliendo en libertad. Ahora el Tribunal de Sentencia absolvió a Mario Zelaya y Ramón Bertetty por el caso del IHSS", dice el texto sobrepuesto de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 10 de septiembre de 2026.

Mario Zelaya fue director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) entre 2010 y 2014. Durante esos cuatro años estuvo al frente de la institución y de su administración, hasta que el Seguro Social fue intervenido a inicios de 2014.

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José Ramón Bertetty también ocupó cargos gerenciales en el IHSS entre 2010 y 2014. Primero se desempeñó como gerente general y posteriormente como gerente administrativo y financiero, formando parte de la estructura directiva de la institución durante la gestión de Zelaya.

El 9 de septiembre de 2026, el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó un fallo absolutorio a favor de Zelaya y Bertetty por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública.

La decisión se produjo porque, según lo informado sobre el fallo, el tribunal determinó que la adjudicación cuestionada había sido aprobada por la Junta Directiva del IHSS y que no se logró acreditar que Zelaya y Bertetty hubieran incumplido deberes inherentes a sus cargos.

Los integrantes de esa junta involucrados en los hechos ya habían sido condenados en otro proceso.