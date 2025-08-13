Maduro no ha dicho que enviará venezolanos a Honduras en apoyo a Rixi Moncada

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales afirma que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que venezolanos están listos para viajar a Honduras y apoyar la candidatura de Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Sin embargo, la afirmación es falsa. El video difundido corresponde a una intervención de Maduro de 2017, en la que no menciona a Moncada ni hace referencia a Honduras. En ese momento, la política era secretaria general del partido Libre, no candidata presidencial por Libre.

Además, no existe ningún registro en las cuentas oficiales de Maduro que confirme apoyo para Rixi Moncada.

El texto sobrepuesto en el video de TikTok, publicado el 12 de agosto de 2025 y compartido más de 280 veces, señala: “Nicolás Maduro informa al pueblo hondureño que está listo para traer su gente de Venezuela para ganar las elecciones de Rixi en Honduras, dará todo su apoyo al partido Libre”.