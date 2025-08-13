Maduro no ha dicho que enviará venezolanos a Honduras en apoyo a Rixi Moncada

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación en redes sociales afirma que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que venezolanos están listos para viajar a Honduras y apoyar la candidatura de Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Sin embargo, la afirmación es falsa. El video difundido corresponde a una intervención de Maduro de 2017, en la que no menciona a Moncada ni hace referencia a Honduras. En ese momento, la política era secretaria general del partido Libre, no candidata presidencial por Libre.
Además, no existe ningún registro en las cuentas oficiales de Maduro que confirme apoyo para Rixi Moncada.
El texto sobrepuesto en el video de TikTok, publicado el 12 de agosto de 2025 y compartido más de 280 veces, señala: “Nicolás Maduro informa al pueblo hondureño que está listo para traer su gente de Venezuela para ganar las elecciones de Rixi en Honduras, dará todo su apoyo al partido Libre”.
Actualmente, Rixi Moncada es candidata presidencial de Libre para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Antes, fue consejera del órgano electoral en dos procesos electorales no consecutivos (2013 y 2017) y secretaria general del partido Libre de 2017 hasta noviembre de 2019.
Libre, fundado por el expresidente Manuel Zelaya tras su derrocamiento en 2009, mantiene vínculos diplomáticos con Venezuela, respaldando públicamente el régimen de Maduro y rechazando sanciones internacionales.
No se relaciona
Una búsqueda inversa del video en el que aparece Maduro condujo a una nota del 27 de junio de 2017 publicada en Diario de las Américas, originario de Miami, titulada: “Maduro amenaza con ir a las armas para hacer "lo que no se pudo con votos".
El medio informó que la declaración ocurrió en cadena nacional, tras tres meses de protestas antigubernamentales en Venezuela que dejaron 76 muertos.
Diario Panorama, de Venezuela, compartió el video que utiliza la desinformación. En los 2 minutos con 5 segundos que dura la intervención de Maduro, no se escucha mencionar nada relacionado a Moncada y Honduras.
Además, LA PRENSA Verifica revisó las redes sociales oficiales del presidente venezolano (Facebook, Instagram y X) y no encontró publicaciones, videos o declaraciones recientes que respalden la afirmación del contenido viral.
Por lo tanto, es falso que Nicolás Maduro haya dicho que tiene a “su gente” lista para enviar a Honduras y apoyar a Rixi Moncada en las elecciones generales de 2025.