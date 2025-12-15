Es falso el comunicado de Finanzas sobre la suspensión de aguinaldos para funcionarios

San Pedro Sula, Honduras

Nos preguntaron a través de nuestro servicio de verificación en WhatsApp (+504 9446-9090) por un supuesto comunicado de la Secretaría de Finanzas que indica la cancelación del aguinaldo de 2025 para todos los funcionarios públicos. Sin embargo, es falso. El contenido no fue publicado por Finanzas. Además, el documento, aunque fechado el 13 de diciembre de 2025, está firmado por el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, que funcionó en ese cargo en la administración de Juan Orlando Hernández. En todo caso, una fuente de la secretaría de Estado dijo a LA PRENSA Verifica que se trata de un bulo. “Por este medio se informa que, por razones de fuerza mayor relacionadas con la emergencia nacional imprevista que afecta las cuentas del tesoro, se SUSPENDE temporalmente el proceso de cancelación de los aguinaldos correspondientes al presente año fiscal para todo funcionario público en todos los niveles, hasta nuevo aviso”, se lee literalmente en el presunto documento oficial.

El 9 de diciembre, el secretario de Finanzas, Christian Duarte, aseguró que el Gobierno de Honduras cumplirá con el pago del aguinaldo —equivalente a un segundo salario en diciembre— a todos los empleados públicos. Indicó que se ha destinado un presupuesto superior a los 9,500 millones de lempiras para cubrir esta obligación laboral.

Falso comunicado

La Secretaría de Finanzas no difundió un comunicado en el que anuncia que no pagará el aguinaldo a los empleados públicos de Honduras en diciembre de 2025, como lo demuestra un rastreo en internet, y corroboró la entidad estatal. En primer lugar, una revisión en las cuentas oficiales de la Secretaría de Finanzas (Sefin) en Facebook , Instagram , X , así como de su página web no arrojó ningún resultado que confirme la información viral. La última publicación en el sitio web corresponde al 18 de noviembre de 2025, y está relacionada con el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en Honduras, sin referencia alguna a una supuesta suspensión del aguinaldo para empleados del Estado. Además, el documento falso incluye la firma de Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), en lugar de la del actual secretario de Finanzas, Christian Duarte. En contacto con LA PRENSA Verifica, una autoridad de Finanzas desmintió el contenido y reiteró que “si no está publicado en los canales oficiales de Sefin, no es información real”. Recientemente, el titular de Sefin compartió durante una comparecencia que el pago del aguinaldo de este año comenzaba a efectuarse a partir del pasado 10 de diciembre.