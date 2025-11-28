Luis Zelaya no dijo: "Los liberales de verdad votarán por Rixi el domingo"

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un arte con una cita atribuida al exprecandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, en el que dice textualmente: "Los liberales de verdad votarán por Rixi el domingo".
Sin embargo, es falso. Zelaya negó la autoría de la cita a LA PRENSA Verifica.
"El dirigente Liberal Luis Zelaya, marginado por la estructura que controla actualmente el Partido Liberal, lanzó un fuerte mensaje que ha sacudido las bases del instituto político", dice la descripción de una publicación en Facebook que cuenta con más de 600 visualizaciones.
Luis Zelaya participó como precandidato presidencial en las elecciones primarias del Partido Liberal de 2025. Sin embargo, no resultó electo, ya que Salvador Nasralla obtuvo 381,004 votos y Zelaya 34,326 votos.
Zelaya ya había participado en primarias previas: en 2017, cuando obtuvo la candidatura presidencial del Partido Liberal, y en 2021, cuando fue derrotado por Yani Rosenthal.
Falsa cita
Una búsqueda en Google y otros buscadores con la cita textual completa no arrojó resultados que respalden la afirmación.
Asimismo, una revisión en las redes sociales oficiales de Zelaya (Facebook y X) no localizó la autenticidad de las declaraciones.
Consultado por LA PRENSA Verifica, Zelaya negó la autoría de la afirmación que usuarios dan por verdaderas en redes sociales.
"Estoy al margen de toda polémica política", aclaró el político.
Recientemente, LA PRENSA Verifica desmintió que un video manipulado de Zelaya que hacía parecer que apoyaba al Partido Nacional en las elecciones generales de 2025, pero el material corresponde a 2021 y fue editado.
En conclusión, es falso que Luis Zelaya dijo que "Los liberales de verdad votarán por Rixi el domingo".