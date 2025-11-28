  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Bulos

Luis Zelaya no dijo: "Los liberales de verdad votarán por Rixi el domingo"

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Luis Zelaya confirmó a EH Verifica que no realizó tales declaraciones

  • 28 de noviembre de 2025 a las 18:37 -
  • José Quezada
Luis Zelaya no dijo: Los liberales de verdad votarán por Rixi el domingo

Luis Zelaya participó como precandidato presidencial en las elecciones primarias del Partido Liberal de 2025.

 Imagen: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un arte con una cita atribuida al exprecandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, en el que dice textualmente: "Los liberales de verdad votarán por Rixi el domingo".

Sin embargo, es falso. Zelaya negó la autoría de la cita a LA PRENSA Verifica.

"El dirigente Liberal Luis Zelaya, marginado por la estructura que controla actualmente el Partido Liberal, lanzó un fuerte mensaje que ha sacudido las bases del instituto político", dice la descripción de una publicación en Facebook que cuenta con más de 600 visualizaciones.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 28 de noviembre de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 28 de noviembre de 2025.

 (Imagen: Facebook)

Luis Zelaya participó como precandidato presidencial en las elecciones primarias del Partido Liberal de 2025. Sin embargo, no resultó electo, ya que Salvador Nasralla obtuvo 381,004 votos y Zelaya 34,326 votos.

Zelaya ya había participado en primarias previas: en 2017, cuando obtuvo la candidatura presidencial del Partido Liberal, y en 2021, cuando fue derrotado por Yani Rosenthal.

Falsa cita

Una búsqueda en Google y otros buscadores con la cita textual completa no arrojó resultados que respalden la afirmación.

Asimismo, una revisión en las redes sociales oficiales de Zelaya (Facebook y X) no localizó la autenticidad de las declaraciones.

Consultado por LA PRENSA Verifica, Zelaya negó la autoría de la afirmación que usuarios dan por verdaderas en redes sociales.

"Estoy al margen de toda polémica política", aclaró el político.

Recientemente, LA PRENSA Verifica desmintió que un video manipulado de Zelaya que hacía parecer que apoyaba al Partido Nacional en las elecciones generales de 2025, pero el material corresponde a 2021 y fue editado.

En conclusión, es falso que Luis Zelaya dijo que "Los liberales de verdad votarán por Rixi el domingo".

  • Fuentes

    Búsqueda en Google
    Redes Sociales de Luis Zelaya
    Luis Zelaya, candidato del Partido Liberal
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

José Quezada
José Quezada
jose.quezada@elheraldo.hn

Coeditor en LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Principalmente hace fact-checking político, pero también desmiente bulos, trata y visualiza datos. Licenciado en Periodismo por la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias