Isis Cuéllar no anunció que gestionará más proyectos en septiembre; el video es de marzo de 2025

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales y grupos de WhatsApp circula como reciente un video de Isis Cuéllar, diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), en el que anuncia su regreso a Tegucigalpa para gestionar “más proyectos” en beneficio del departamento de Copán. Pero la secuencia no es reciente. El clip fue publicado el 13 de marzo de 2025, después de las elecciones primarias de este año en Honduras, según una revisión de las redes sociales de la congresista. "La diputada Isis Cuéllar reaparece en redes sociales anunciando que trabajará para garantizar un nuevo triunfo del Partido Libre en las elecciones generales de noviembre", dicen publicaciones en X desde el 3 de septiembre de 2025.

Isis Cuéllar es actual diputada por el departamento de Copán del partido Libre. En junio de 2025, un video filtrado reveló una conversación entre Cuéllar y el entonces ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en la que discutían el uso de fondos públicos para beneficiar a personas cercanas al partido de gobierno. A raíz de este escándalo, el partido Libre anunció la suspensión de Cuéllar de sus cargos dentro del partido y del Congreso Nacional. Sin embargo, Cuéllar continuó ejerciendo funciones como diputada, gestionando fondos y proyectos en Copán.

De marzo de 2025

Una búsqueda inversa en Google, con un fotograma clave del video, llevó a la misma secuencia publicada el 13 de marzo de 2025 en el perfil de Facebook "Isis Cuéllar Diputada", perteneciente a la congresista.

La descripción del posteo de la parlamentaria dice textualmente: "¡Gracias compañeros y compañeras! Pichu Zelaya Xiomara Castro De Zelaya Octavio Jose Pineda Paredes Luis Rolando Redondo Guifarro".

"Un saludo a todos mis amigos, compañeros y compañeras del Partido Libertad y Refundación en el departamento de Copán. Ya su diputada Isis Cuéllar se encuentra desde Tegucigalpa trabajando y gestionando diferentes proyectos y obras para mi bello departamento tal y como lo he venido haciendo durante estos tres años", dice Cuéllar en el clip. La diputada agregó que "quiero agradecer a Dios y a mi familia y en segundo lugar, en especial, a los 23 candidatos alcaldes, a los 23 coordinadores del movimiento 28 de junio, a toda la planilla de diputados y de diputadas, propietarios y suplentes, a cada uno de los equipos que se conformaron para la realización de este proceso electoral en Copán". La secuencia hace referencia a las elecciones primarias, que se realizaron el 9 de marzo de 2025 en el país. La misma pesquisa llevó a un post de Cuéllar, en el que confirma que el video viral fue grabado en marzo de este año.