Ministerio Público indaga en fallas y denuncias tras elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público anunció este viernes el inicio de una serie de investigaciones relacionadas con hechos ocurridos antes, durante y después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, a partir de denuncias públicas y reportes recibidos tras la jornada electoral.

Las diligencias son coordinadas por la Unidad Contra Delitos Electorales (Uecde) y están orientadas a esclarecer posibles irregularidades vinculadas al desarrollo del proceso electoral y a los sistemas tecnológicos utilizados para la transmisión y divulgación de resultados.

Entre los principales aspectos bajo investigación figuran el uso y funcionamiento del sistema biométrico, así como las interrupciones y fallas registradas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

El Ministerio Público también indaga la existencia de actas con resultados en cero, así como actas que habrían quedado supuestamente retenidas o sin ser procesadas dentro del sistema informático.