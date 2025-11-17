Esta imagen de avioneta con rótulo a favor de Salvador Nasralla está hecho con IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen de una avioneta con un supuesto rótulo a favor del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla. La aeronave cuenta con un cartel acompañado del mensaje: “Salvador Nasralla presidente”. Sin embargo se trata de deepfake, contenido generado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica. “YA SE SIENTE ESA ADRENALINA , 30 DE NOVIEMBRE VAMOS CON TODO A VOTAR Y MARCAR CASILLA #4 SALVADOR NASRALLA PRESIDENTE”, dice textualmente una publicación en Facebook que circula desde el 12 de noviembre de 2025 y cuenta con decenas de compartidos.

Salvador Nasralla es el candidato presidencial del Partido Liberal, competirá por la presidencia de Honduras en las elecciones del 30 de noviembre junto a Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional; Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad (Pinu); y Mario “Chano” Rivera, por el partido Democracia Cristiana (DC).

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Hecho con IA