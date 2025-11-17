Esta imagen de avioneta con rótulo a favor de Salvador Nasralla está hecho con IA

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una imagen de una avioneta con un supuesto rótulo a favor del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
La aeronave cuenta con un cartel acompañado del mensaje: “Salvador Nasralla presidente”.
Sin embargo se trata de deepfake, contenido generado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica.
“YA SE SIENTE ESA ADRENALINA , 30 DE NOVIEMBRE VAMOS CON TODO A VOTAR Y MARCAR CASILLA #4 SALVADOR NASRALLA PRESIDENTE”, dice textualmente una publicación en Facebook que circula desde el 12 de noviembre de 2025 y cuenta con decenas de compartidos.
Salvador Nasralla es el candidato presidencial del Partido Liberal, competirá por la presidencia de Honduras en las elecciones del 30 de noviembre junto a Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional; Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad (Pinu); y Mario “Chano” Rivera, por el partido Democracia Cristiana (DC).
Hecho con IA
Una búsqueda inversa en Google y otros buscadores no arrojó resultados que respalden la imagen, ya que no se presentaron resultados. Tampoco existen registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que validen la escena de la aeronave.
Un análisis visual de la fotografía evidencia varias inconsistencias típicas en contenidos creadas digitalmente: Sombras y reflejos poco naturales en la iluminación del fuselaje, que no coinciden de manera coherente; algunas partes del avión presentan distinta iluminación.
La estela roja que emite la aeronave no tiene una forma realista, y el banner aparece estático, sin la tensión natural que se esperaría.
Además, el cielo resulta excesivamente homogéneo, sin variaciones ni nubes, característico en contenidos sintéticos.
También en la esquina inferior derecha se observa el logotipo de Gemini, una herramienta de generación de imágenes mediante IA, lo que evidencia que fue creada con inteligencia artificial.
Adicionalmente, al pasar la imagen por la plataforma Hive Moderation, esta arrojó un 56.7 % de probabilidad de haber sido creada digitalmente. Un puntaje que muestra altos indicios que la imagen es sintética.
En conclusión, la imagen de avión con rótulo de campaña a favor de Salvador Nasralla está hecho con IA. Fue creada con herramientas de inteligencia artificial y no corresponde a un evento real.