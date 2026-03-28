Liga Ascenso Honduras: definidos los cruces de octavos de final y descendidos

San Pedro Sula, Honduras.

Vida ya tenía asegurado su puesto y lo acompañará el Honduras Progreso, quien también será su oponente en la próxima etapa del campeonato en base a la posición de los arroceros frente al líder.

En el grupo A el histórico Real Sociedad perdió 1-0 frente a Social Sol en Olanchito, pero aún así se metieron a la liguilla. Boca Juniors y los Comejamos también avanzaron.

Quedó en la historia la fase de grupos del torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras , y este sábado 28 de marzo se jugó la última jornada y de paso quedaron definidos los cruces de octavos de final.

Pumas FC y Brasilia sorprendieron en el grupo C eliminando a los candidatos Parrillas One y Leones HT6, quienes fracasaron en su intento de ascender a primera.

En el grupo D, Santo Domingo Savio y Cruz Azul Opoa sellaron sus pasajes a la liguilla y lo hicieron de gran forma venciendo en el cierre a San Juan y Cuervos.

Atlético Independiente y AFFI Academia siguieron con las buenas costumbres, están nuevamente en la liguilla y llegarán con el pecho inflado a la etapa.

Estrella Roja, el vigente campeón del torneo Apertura, Arsenal Sao y Hondupino, fueron los mejores del grupo F en la primera etapa del campeonato y jugarán en la fiesta grande.

La liguilla buscará al rey del torneo Clausura que se medirá al monarca del Apertura, que fue Estrella Roja, para disputar la gran final donde el vencedor jugará en la primera división. En caso que Estrella Roja logre alzar la copa nuevamente en el torneo Clausura logrará el boleto a la Liga Nacional de forma automática.

Y Sampdoria, Marcala Jr, CD Real y Atlético Junior fueron los cuatro clubes que perdieron su categoría en la liga de plata, descienden a la Liga Mayor o tercera división de Honduras.​​