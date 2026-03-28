Liga Ascenso Honduras: definidos los cruces de octavos de final y descendidos

Quedó en la historia la fase de grupos del torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras, y este sábado 28 de marzo se jugó la última jornada y de paso quedaron definidos los cruces de octavos de final.
En el grupo A el histórico Real Sociedad perdió 1-0 frente a Social Sol en Olanchito, pero aún así se metieron a la liguilla. Boca Juniors y los Comejamos también avanzaron.
Vida ya tenía asegurado su puesto y lo acompañará el Honduras Progreso, quien también será su oponente en la próxima etapa del campeonato en base a la posición de los arroceros frente al líder.
Pumas FC y Brasilia sorprendieron en el grupo C eliminando a los candidatos Parrillas One y Leones HT6, quienes fracasaron en su intento de ascender a primera.
En el grupo D, Santo Domingo Savio y Cruz Azul Opoa sellaron sus pasajes a la liguilla y lo hicieron de gran forma venciendo en el cierre a San Juan y Cuervos.
Atlético Independiente y AFFI Academia siguieron con las buenas costumbres, están nuevamente en la liguilla y llegarán con el pecho inflado a la etapa.
Estrella Roja, el vigente campeón del torneo Apertura, Arsenal Sao y Hondupino, fueron los mejores del grupo F en la primera etapa del campeonato y jugarán en la fiesta grande.
La liguilla buscará al rey del torneo Clausura que se medirá al monarca del Apertura, que fue Estrella Roja, para disputar la gran final donde el vencedor jugará en la primera división. En caso que Estrella Roja logre alzar la copa nuevamente en el torneo Clausura logrará el boleto a la Liga Nacional de forma automática.
Y Sampdoria, Marcala Jr, CD Real y Atlético Junior fueron los cuatro clubes que perdieron su categoría en la liga de plata, descienden a la Liga Mayor o tercera división de Honduras.
ÚLTIMA JORNADA 10: RESULTADOS COMPLETOS
GRUPO A
Boca Junior 5-0 Juventus
Social Sol 1-0 Real Sociedad
Roma FC 1-2 Sampdoria
GRUPO B
Estrella FC 1-4 Santa Rosa
Tela FC 1-3 Honduras Progreso
GRUPO C
Brasilia 2-1 Subirana
Pumas 2-0 Parrillas One
GRUPO D
Cruz Azul Opoa 4-1 San Juan
Cuervos FC 0-3 Domingo Savio
Oro Verde 3-1 Olimpia Occidental
GRUPO E
Atlético Independiente 1-0 FAS
Real Tegus 1-4 Piratas FC
AFFI Academia 5-0 Marcala Jr.
GRUPO F
Gimnástico 1-1 Arsenal SAO
San Rafael 0-0 Estrella Roja
Meluca FC 3-1 Hondupino
Descansaron: Leones HT6 y Vida
JUEGOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL
Domingo Savio vs Cruz Azul Opoa
Piratas FC vs Arsenal SAO
Vida vs Honduras Progreso
Social Sol vs Hondupino
Atlético Independiente vs Real Sociedad
Boca Juniors vs Brasilia
Pumas FC vs San Juan
Estrella Roja vs AFFI Academia
DESCENDIDOS A LA LIGA MAYOR
1 = Sampdoria (Sonaguera)
2 = Marcala JR (Marcala)
3 = CD Real (Santa Bárbara)
4 = Atlético Junior (El Negrito).