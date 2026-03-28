Honduras sufre nueva baja previo al amistoso vs Perú y explican el motivo

Segovia, Honduras.

La Federación de Fútbol de Honduras confirmó este sábado 28 de marzo una baja inesperada en la concentración de la Selección Nacional, que actualmente realiza su gira de preparación en España. El anuncio tomó por sorpresa al entorno del equipo, generando incertidumbre en medio de un momento clave previo a sus próximos compromisos internacionales.

Según el comunicado oficial, la ausencia se debe a una emergencia familiar, motivo por el cual el jugador fue autorizado a abandonar la concentración de inmediato. La federación no brindó mayores detalles sobre la situación, pero dejó claro su respaldo total ante este imprevisto, que obliga a mover piezas dentro del plantel.

Esta es al segunda baja de la Selección de Honduras en esta concentración, la primera fue el zaguero Denil Maldonado quien tuvo permiso especial por el nacimiento de su hijo.