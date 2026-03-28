Erick Puerto explica cómo es la nueva metodología de Honduras con Francisco Molina

Segovia, España.

Puerto es uno de los jugadores que más ha pedido la afición y espera tener minutos ante Perú en el estadio Municipal de Butarque. Esto fue lo que dijo el delantero de Platense a Diario La Prensa y otros medios de comunicación en la Madre Patria.

Erick 'Yío' Puerto fue el encargado de dar declaraciones para compartir las sensaciones que se viven dentro de la escuadra catracha.

Cada vez queda menos para el debut de José Francisco Molina como entrenador de la Selección de Honduras . El lunes, la Bicolor enfrenta a Perú , y este sábado tuvo una nueva sesión de entrenamiento en España.

¿Cómo te has sentido en esta semana de trabajo al mando del profe Molina?

Me he sentido muy bien, me he sentido más dinámico, más en ese juego más versátil, demuestro un poco más mi fortaleza, que es esa, la movilidad. Y gracias a Dios, ahí vamos día a día.

La afición te pide mucho para la selección, ¿qué piensas de eso?

Muy agradecido, la verdad, con con Dios porque se me dio una nueva oportunidad con el nuevo cuerpo técnico. Eh, la gente, como usted dice dice, ha estado ahí pidiéndome eh que se me dé la oportunidad, que se me dé el chance y gracias a Dios he venido trabajando para ello. En el proceso anterior pues no se me dio y aprendí mucho, la verdad, lo que es el ámbito en la selección, no es lo mismo que en el club.

Son otras normas, otro otro ambiente, otros compañeros y he aprendido a desenvolverme bien con ellos y la verdad me siento bien, me siento tranquilo, he trabajado para la oportunidad cuando se me brinde y primeramente Dios pues con el profe sé que se me va a dar.

¿Sientes presión de estar en la Selección de Honduras?

Pues a lo que me traen es a cumplir mi rol de delantero, que es hacer la función del gol y asistir como funcionalmente lo logro hacer y lo que el míster me pide.

¿Qué te ha parecido la metodología europea de José Francisco Molina?

En todos los sentidos, el trabajo en cancha, hemos visto entrenamiento, diferencia con lo que decías, el tema de la pelota y la convivencia con ellos, el trato.

¿Cómo has aceptado y cómo has vivido estos días con ellos aquí en España?

Sí, me gusta, te lo decía es más con pelota, se trabaja más al jugador, la mentalidad del jugador. Me gusta y sé que lo estoy aprendiendo demasiado bien. Voy trabajando paso a paso, día a día con él y sé que lo haré de la mejor manera.

¿Qué mensaje les transmite José Molina?

El profe siempre le transmite confianza, positivismo, que disfrutemos, que olvidemos lo que ha pasado, que este es un nuevo proceso, que esto apenas comienza, que esto va a ser mejor y que cada día vamos a ir tomando de la mejor manera.