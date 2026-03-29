Tomás Zambrano sobre alza en combustibles: "La guerra en Oriente Medio nos afecta a todos"

San Pedro Sula.

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, se refirió al impacto del reciente aumento en los combustibles y aseguró que se trata de una situación derivada del contexto internacional, no exclusiva del país. El congresista señaló que el alza en los precios responde a la tensión global generada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el cual —indicó— ha alterado el mercado internacional del petróleo y afecta a las naciones importadoras de crudo, como Honduras.

Según explicó, el escenario actual difiere del que enfrentó el gobierno de Xiomara Castro, al asegurar que en ese periodo no existía un conflicto armado externo con impacto directo en los precios de la energía.

“Hoy existe una guerra en el oriente que nos afecta a todos, a todos los países y en especial a estos países de Centroamérica”, expresó. Zambrano insistió en que el incremento no debe interpretarse como una justificación, sino como una consecuencia del entorno internacional. “Sabemos que hay un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán y eso nos perjudica a todo el mundo, no sólo a Honduras”, afirmó. El diputado también sostuvo que, en comparación con otros países de Centroamérica, Honduras mantiene precios relativamente bajos en los combustibles, ubicándose —según dijo— entre los más accesibles de la región.