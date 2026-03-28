¡Otro aumento! Precios de los combustibles durante Semana Santa 2026 en Honduras

TEGUCIGALPA

La Secretaría de Energía informó que a partir del lunes 30 de marzo de 2026 entrará en vigencia una nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras, la cual contempla incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo. Los nuevos aumentos de los combustibles estarán vigentes durante toda la Semana Santa 2026, fecha en la que los hondureños se movilizan y realizan diversas actividades turísticas a nivel nacional. En Tegucigalpa, la gasolina superior tendrá un precio de 127.48 lempiras por galón, tras un aumento de L6.80, mientras que la gasolina regular subirá 5.72 lempiras, alcanzando los L112.07.

El kerosene registrará uno de los mayores incrementos, con un alza de 13.82 lempiras, para situarse en L125.67 por galón. En tanto, el diésel aumentará 9.83 lempiras, fijando su nuevo precio en L118.09. En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), el cilindro doméstico se mantiene bajo subsidio gubernamental con un precio de 238.13 lempiras, mientras que el GLP vehicular subirá L1.60, para ubicarse en 48.68 lempiras.

Combustibles en San Pedro Sula