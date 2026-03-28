¡Otro aumento! Precios de los combustibles durante Semana Santa 2026 en Honduras

La Secretaría de Energía informó que a partir del lunes 30 de marzo de 2026 entrará en vigencia una nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras, la cual contempla incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo.
Los nuevos aumentos de los combustibles estarán vigentes durante toda la Semana Santa 2026, fecha en la que los hondureños se movilizan y realizan diversas actividades turísticas a nivel nacional.
En Tegucigalpa, la gasolina superior tendrá un precio de 127.48 lempiras por galón, tras un aumento de L6.80, mientras que la gasolina regular subirá 5.72 lempiras, alcanzando los L112.07.
El kerosene registrará uno de los mayores incrementos, con un alza de 13.82 lempiras, para situarse en L125.67 por galón. En tanto, el diésel aumentará 9.83 lempiras, fijando su nuevo precio en L118.09.
En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), el cilindro doméstico se mantiene bajo subsidio gubernamental con un precio de 238.13 lempiras, mientras que el GLP vehicular subirá L1.60, para ubicarse en 48.68 lempiras.
Combustibles en San Pedro Sula
Por su parte, en San Pedro Sula la gasolina súper alcanzará un precio de 123.43 lempiras, con un incremento de 6.25 lempiras, y la gasolina regular subirá 5.28 lempiras, llegando a L108.47 por galón.
El kerosene en la zona norte aumentará 13.27 lempiras, estableciendo su precio en L121.57, mientras que el diésel subirá 9.38 lempiras, hasta los 114.45 lempiras por galón.
El GLP doméstico también se mantiene subsidiado en San Pedro Sula con un precio de 216.99 lempiras, y el GLP vehicular registrará un aumento de L1.60, situándose en 45.15 lempiras por galón.
La Secretaría de Energía indicó que "el mecanismo de apoyo económico temporal con el que el gobierno absorbe el 50% de alzas en gasolina Regular y Diésel se seguirá aplicando durante esta semana, así como en el Gas Licuado de Petróleo (GLP) doméstico".