Lluvias y chubascos afectarán algunas zonas de Honduras este domingo 29 de marzo

San Pedro Sula, Honduras.

Lluvias y chubascos afectarán varias zonas de Honduras este domingo 29 de marzo, debido al ingreso de humedad desde el Mar Caribe, según reportó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en el nororiente y oriente del territorio, mientras que en otras regiones se mantendrán condiciones secas, con lluvias débiles y aisladas en el centro y occidente.

"El viento del noreste y Este estará transportando humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional, generando lluvias y chubascos débiles dispersos y moderados aislados sobre el Nororiente y Oriente del país", detalló la institución. En Cortés, la jornada iniciará con abundante nubosidad que se irá despejando parcialmente durante el día. Cenaos advirtió que habrá "nublado en la mañana, medio nublado el resto del día, probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles dispersos, con mayor intensidad en sectores montañosos al Norte sobre la Sierra de Omoa". El viento en esta zona será del noreste, con una velocidad promedio de 6 km/h, mientras que las temperaturas oscilarán entre 22°C de mínima y 28°C de máxima. En el departamento de Francisco Morazán, las lluvias también estarán presentes, especialmente en sectores del norte. La institución indicó que se registrarán condiciones de “nublado en la mañana, medio nublado el resto del día, probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles dispersos a moderados aislados con más acumulados al Norte del departamento”.