Más de 37 años de cárcel por matar a su expareja, hija de pastor, y a bailarina en La Lima

San Pedro Sula

Escoltado por agentes de seguridad, sereno y encadenado de sus tobillos y manos, así llegó Luis Andrés Velásquez Torres este viernes 27 de marzo a los juzgados de San Pedro Sula para ser notificado de la sentencia recibida por asesinar a su expareja, hija de un matrimonio de pastores, y a la amiga de esta, una bailarina profesional. Alrededor de las 11:40 am, Velásquez Torres recibió la notificación: 18 años con seis meses de presión por cada asesinato. En total, deberá cumplir una pena de 37 años y ocho meses en la Penitenciaría de Támara, Francisco Morazán.

El ahora sentenciado fue detenido el 19 de febrero de 2025 por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el municipio de La Lima, Cortés, donde trabajaba como policía municipal. La condena corresponde al delito de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja sentimental, ​​​​​​ Cinthia Carolina Castro Castañeda (de 26 años), y de la amiga de esta, Génesis Nazareth Cerrato Montes (de 19). El expediente del Ministerio Público establece que el doble crimen ocurrió a las 3:00 am del domingo 13 de noviembre de 2022, cuando Cinthia Carolina ingresaba a su casa, en la colonia Los Maestros, en La Lima, con su amiga.

Según las investigaciones, Luis André vigiló a las mujeres desde que departían en un centro bailable, siempre en La Lima. Al notar que se retiraban, salió en su motocicleta y las esperó hasta que llegaron a la vivienda de Cinthia, con quien había terminado una relación sentimental cinco meses antes.

Cuando ambas descendieron del taxi VIP que habían contratado, el agresor les salió al encuentro y les disparó en reiteradas ocasiones con su arma de reglamento, una pistola calibre 9 milímetros, que portaba por su labor asignada a la protección del alcalde de La Lima. El informe investigativo detalla que el policía municipal atacó primero a Génesis cuando abría el portón, provocándole cinco impactos de bala. Al ver lo ocurrido, Cinthia intentó huir, pero su expareja la persiguió y le disparó en diez ocasiones por la espalda. Ambas murieron en el lugar.



Confesó el doble asesinato

El pasado 19 de marzo, Luis Andrés Velásquez Torres confesó ante una juez de letras penal haber cometido el doble asesinato al someterse a un procedimiento abreviado con el objetivo de reducir la pena.