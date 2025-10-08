Policía Municipal acepta haber ultimado a su expareja y la amiga de esta en La Lima

San Pedro Sula

Un juez fijó para el miércoles 22 de octubre el desarrollo de la audiencia de procedimiento abreviado en contra de Luis André Velásquez Torres, un policía municipal de La Lima, Cortés, acusado de matar a su expareja y a la amiga de esta.

El proceso, fijado para las 10:00 a.m., implicaría que Velásquez Torres ratifique ante el juez que conoce la causa la confesión hecha previamente, donde reconoció los crímenes, para solicitar la vía alterna del procedimiento abreviado, la cual fue aceptada en común acuerdo por la Fiscalía y su defensa.

El acusado enfrenta el delito de femicidio agravado en contra de su expareja, quien era hija de un pastor evangélico, Cinthia Carolina Castro Castañeda (de 26 años), y de Génesis Nasareth Cerrato Montes (de 19), una bailarina profesional. Se informó que se le acusó de femicidio agravado por ambas muertes porque ejerció su poder como hombre y hubo premeditación y alevosía contra las dos víctimas.