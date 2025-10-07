Capturan a “La Madre”, presunta distribuidora de droga de la MS-13 en el barrio Medina

San Pedro Sula, Honduras

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron este martes a Damaris Sarahí Bustillo, alias “La Madre” o “Traka”, señalada como presunta distribuidora de droga de la estructura criminal MS-13 en el barrio Medina de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Durante el operativo, los agentes decomisaron 115 dosis de supuesta cocaína, 79 dosis de presunta piedra crack y una cantidad de dinero en efectivo, producto, según las investigaciones de la venta de estupefacientes en la zona.