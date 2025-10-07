Capturan a “La Madre”, presunta distribuidora de droga de la MS-13 en el barrio Medina

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron este martes a Damaris Sarahí Bustillo, alias “La Madre” o “Traka”, señalada como presunta distribuidora de droga de la estructura criminal MS-13 en el barrio Medina de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Durante el operativo, los agentes decomisaron 115 dosis de supuesta cocaína, 79 dosis de presunta piedra crack y una cantidad de dinero en efectivo, producto, según las investigaciones de la venta de estupefacientes en la zona.
De acuerdo con el informe policial, Bustillo cuenta con un amplio historial delictivo, incluyendo arrestos anteriores por tráfico de drogas.
La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, para continuar con el proceso judicial correspondiente por el delito de tráfico ilícito de drogas.