  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a “La Madre”, presunta distribuidora de droga de la MS-13 en el barrio Medina

La mujer fue identificada como Damaris Sarahí Bustillo, alias “La Madre”, señalada como presunta distribuidora de droga de la estructura criminal MS-13 en el barrio Medina de SPS

Capturan a “La Madre”, presunta distribuidora de droga de la MS-13 en el barrio Medina

Momentos de la captura de Damaris Sarahí Bustillo, alias “La Madre”.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron este martes a Damaris Sarahí Bustillo, alias “La Madre” o “Traka”, señalada como presunta distribuidora de droga de la estructura criminal MS-13 en el barrio Medina de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Durante el operativo, los agentes decomisaron 115 dosis de supuesta cocaína, 79 dosis de presunta piedra crack y una cantidad de dinero en efectivo, producto, según las investigaciones de la venta de estupefacientes en la zona.

Pastor oraba y una corazonada lo llevó hasta donde había muerto su hijo en SPS

De acuerdo con el informe policial, Bustillo cuenta con un amplio historial delictivo, incluyendo arrestos anteriores por tráfico de drogas.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, para continuar con el proceso judicial correspondiente por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias