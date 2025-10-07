Hallan sin vida a menor que fue arrastrado por corriente de río

Ocotepeque, Honduras.

El hallazgo del cuerpo de un menor fue encontrado este martes en la comunidad de Malsincales, Belén Gualcho, Ocotepeque, tras ser arrastrado por la corriente del río Gualmite.

Según el informe preliminar, el menor fue identificado como Keener Eliud Gomez Vásquez, de 13 años, originario de Ocotepeque.

El Cuerpo de Bomberos en horas de la tarde de ayer notificó que el niño fue arrastrado por la fuerte corriente , tras las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en el occidente del país.