Hallan sin vida a menor que fue arrastrado por corriente de río

El hallazgo del cuerpo de un menor fue encontrado este martes en la comunidad de Malsincales, Belén Gualcho, Ocotepeque, tras ser arrastrado por la corriente del río Gualmite.
Según el informe preliminar, el menor fue identificado como Keener Eliud Gomez Vásquez, de 13 años, originario de Ocotepeque.
El Cuerpo de Bomberos en horas de la tarde de ayer notificó que el niño fue arrastrado por la fuerte corriente , tras las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en el occidente del país.
Un equipo de rescate se trasladó desde la ciudad de Gracias hasta el municipio de San Sebastián, donde el menor fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar el afluente junto a otro acompañante.
Asimismo, se dio a conocer que ambos jóvenes se desplazaban desde el municipio de Belén Gualcho hacia San Manuel Colohete, en el departamento de Lempira, cuando fueron sorprendidos por la crecida repentina del río. Uno de ellos logró ser rescatado con vida, mientras que el otro fue encontrado ahogado.
La muerte de Keener Eliud Gomez Vásquez, hijo de hijo de doña Marlen Vásquez y don Javier Gómez, causó consternación en la comunidad de Malsincales, Ocotepeque.