Policía: Un hombre entregó a "Carita" a sus victimarios

San Pedro Sula, Honduras

Una jueza resolvió este 27 de marzo imponer la medida cautelar de detención judicial a Eder Antonio Portillo Turcios, acusado del delito de asesinato en perjuicio de Víctor Aarón Mejía Córdoba, alias "Carita" (de 16 años), quien trabajaba como limpiador de parabrisas en San Pedro Sula, zona norte de Honduras. La resolución se dio en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, luego de que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público presentaran el requerimiento fiscal contra el imputado.

El asesinato de Víctor Aarón Mejía Córdoba, conocido como "Carita", ocurrió el 12 de julio de 2025. El adolescente solía ganarse dinero limpiando parabrisas en la avenida Júnior, cerca del bulevar Juan Pablo Segundo. Su cuerpo fue encontrado a la orilla del segundo anillo de circunvalación, hasta donde llegó su madre, visiblemente afectada por la muerte violenta de su hijo. Por este crimen, la DPI detuvo la mañana del jueves 26 de marzo, en la colonia Las Vegas de San Pedro Sula, a tres hombres. Uno de ellos es el ahora imputado, Eder Antonio Portillo Turcios, quien fue enviado al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, tras la audiencia de declaración de imputado. La audiencia inicial fue programada para las 9:00 am del lunes 1 de abril.

Asimismo, fueron detenidos Víctor Geovany Tejada Lara y Gustavo Adolfo Tejada Frech; sin embargo, hasta el momento no se ha informado si el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en su contra.

Lo entregaron a sus victimarios

De acuerdo con el reporte de las autoridades policiales, la madrugada del 12 de julio de 2025, el adolescente se encontraba acompañado por un adulto que ingería bebidas alcohólicas en un establecimiento cercano a un billar, en el bordo Esquipulas Uno, sector noreste de San Pedro Sula. Minutos después, ambos salieron del local y, una vez afuera, el adulto lo sujetó por la fuerza de los brazos, lo condujo por varias calles y lo entregó a otros dos hombres que lo esperaban en un vehículo.