Capturan a supuestos asesinos de alias Carita en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

En un operativo policial fueron detenidos este jueves en San Pedro Sula tres hombres sospechosos de quitarle la vida a un menor de edad. Se trata de Eder Antonio Portillo Turcios, Gustavo Adolfo Tejada Frech y Víctor Geovany Lara, quienes fueron aprehendidos en la colonias Las Vegas de esta ciudad. Serán acusados por el delito de asesinato, informaron autoridades policiales.

El caso se remonta al 12 de julio de 2025, cuando fue hallado sin vida Víctor Aarón Mejía Córdoba, conocido como "Carita", y quien tenía 16 años de edad. “Carita” solía ganarse unos lempiras limpiando parabrisas en la avenida Júnior, cerca del bulevar Juan Pablo Segundo. Lo conocían como “Carita” y solía ganarse unos lempiras limpiando parabrisas en la avenida Júnior, cerca del bulevar Juan Pablo Segundo.

El sábado por la mañana, su vida fue segada a balazos en una calle de tierra del segundo anillo de circunvalación, al norte de la ciudad. El joven quedó tendido sobre el polvo, sin vida, mientras su madre, Yajaira, lloraba desconsolada ante el cuerpo de su hijo.