Capturan a Lágrima, presunto integrante de la MS-13 en El Negrito, Yoro

El Negrito, Yoro.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en las últimas horas a un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el barrio Las Brisas del municipio de El Negrito, Yoro.

El arrestado fue identificado como Kevin Raúl Guevara Enamorado, de 26 años de edad, más conocido con el alias de Lágrima, originario de Catacamas, Olancho.