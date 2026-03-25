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Capturan a Lágrima, presunto integrante de la MS-13 en El Negrito, Yoro

El arrestado fue identificado como Kevin Raúl Guevara Enamorado, de 26 años de edad, más conocido con el alias de Lágrima, originario de Catacamas, Olancho

Capturan a Lágrima, presunto integrante de la MS-13 en El Negrito, Yoro

Alias Lágrima es señalado del delito de tráfico de drogas.
El Negrito, Yoro.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en las últimas horas a un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el barrio Las Brisas del municipio de El Negrito, Yoro.

El arrestado fue identificado como Kevin Raúl Guevara Enamorado, de 26 años de edad, más conocido con el alias de Lágrima, originario de Catacamas, Olancho.

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Alias Lágrima es señalado del delito de tráfico de drogas, porte ilegal de munición y uso indebido de indumentaria militar. Según la información policial, el sospechoso tiene el rango de gatillero en la MS-13.

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Además, las autoridades indicaron que el sujeto se dedicaba a la distribución de drogas en el lugar donde fue capturado y también tiene una orden de captura pendiente desde el 26 de octubre de 2022 por el delito de porte ilegal de arma.

Fue capturado en atención a una denuncia ciudadana y posteriormente remitido al Ministerio Público para seguir con el procedimiento de ley correspondiente.

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Redacción La Prensa
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