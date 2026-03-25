Pastor hondureño enfrenta procesamiento por graves delitos contra niñas

Tegucigalpa, Honduras

José Daniel Rodríguez López, pastor evangélico, enfrenta acusaciones por violación agravada continuada y otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una niña, a quien presuntamente habría abusado durante siete años, según la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ).

Según las investigaciones de la FEP-NIÑEZ y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), el imputado se aprovechaba de los momentos en que la menor jugaba en su casa para cometer los abusos durante sus visitas.

En otras oportunidades, la llevaba a una bodega de un negocio de útiles escolares que poseía, donde presuntamente también la agredía sexualmente.