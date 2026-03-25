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Pastor hondureño enfrenta procesamiento por graves delitos contra niñas

Los hechos habrían ocurrido de manera recurrente desde que la víctima tenía seis años

Pastor hondureño enfrenta procesamiento por graves delitos contra niñas

El acusado responde al nombre de José Daniel Rodríguez López.

 Foto: Ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras

José Daniel Rodríguez López, pastor evangélico, enfrenta acusaciones por violación agravada continuada y otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una niña, a quien presuntamente habría abusado durante siete años, según la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ).

Según las investigaciones de la FEP-NIÑEZ y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), el imputado se aprovechaba de los momentos en que la menor jugaba en su casa para cometer los abusos durante sus visitas.

En otras oportunidades, la llevaba a una bodega de un negocio de útiles escolares que poseía, donde presuntamente también la agredía sexualmente.

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Los hechos habrían ocurrido de manera recurrente desde que la víctima tenía seis años hasta los 13. Por miedo y vergüenza, la menor no reveló los abusos a sus padres. Fue hasta cumplir 18 años, durante un proceso de terapia psicológica, que decidió presentar la denuncia formal ante las autoridades.

José Daniel Rodríguez López se encuentra actualmente en prisión preventiva por otro caso relacionado con delitos sexuales contra una niña que comenzó cuando esta tenía ocho años.

En ese expediente, se le imputan agresiones sexuales agravadas continuadas y exhibicionismo en perjuicio de la menor, que ahora tiene 10 años.

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Redacción La Prensa
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