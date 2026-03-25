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Investigan la muerte de joven tras caer de un edificio en el Distrito Central

La Policía investiga cómo ocurrió la muerte del joven que cayó desde el octavo piso de un edificio en colonia Tres Caminos

Investigan la muerte de joven tras caer de un edificio en el Distrito Central

El joven se habría tomado una “selfie” en la terraza momentos antes de caer, según testigos.

 Foto: Captura de video
Tegucigalpa, Honduras

El joven Alejandro José Quan García, de 21 años, falleció la noche del lunes 23, tras caer desde la terraza de un edificio ubicado en la colonia Tres Caminos, en el Distrito Central, cerca del bulevar Centroamérica.

El deceso fue inmediato debido a la fuerza del impacto al caer sobre el pavimento.

De forma preliminar, se informó que el hecho ocurrió en un inmueble donde operan varios call centers, así como oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

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Personas que se encontraban en el lugar indicaron que el joven había permanecido dentro del edificio minutos antes, sin mostrar comportamientos inusuales que alertaran a los presentes.

Asimismo, trascendió que, poco antes de la caída, subió a la terraza, donde incluso se habría tomado una fotografía tipo “selfie”.

Un guardia de seguridad relató que, instantes previos al hecho, se escuchó un grito, seguido del impacto del cuerpo contra el suelo.

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Tras el suceso, agentes policiales y personal de emergencia acudieron al sitio para acordonar la zona, realizar el levantamiento del cadáver y ejecutar las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan investigando para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos desde el octavo nivel del edificio.

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Redacción La Prensa
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