Investigan la muerte de joven tras caer de un edificio en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras

El joven Alejandro José Quan García, de 21 años, falleció la noche del lunes 23, tras caer desde la terraza de un edificio ubicado en la colonia Tres Caminos, en el Distrito Central, cerca del bulevar Centroamérica.

El deceso fue inmediato debido a la fuerza del impacto al caer sobre el pavimento.

De forma preliminar, se informó que el hecho ocurrió en un inmueble donde operan varios call centers, así como oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).