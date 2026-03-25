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Ejecutan la "Operación Trueno" contra la MS-13

Autoridades ejecutan de forma simultánea 18 allanamientos y tres inspecciones en varias ciudades, entre ellas Tegucigalpa, Comayagua, Villanueva, San Pedro Sula y Tela

Ejecutan la Operación Trueno contra la MS-13

Agentes de la DLCN y policías militares participan en los allanamientos.

San Pedro Sula.

El Ministerio Público, a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), puso en marcha este miércoles la segunda fase de la denominada "Operación Trueno" contra la Mara Salvatrucha (MS-13)

De acuerdo con las autoridades, las indagaciones en varias ciudades han permitido establecer que la estructura no solo se dedica a la distribución de estupefacientes, sino que también ha desarrollado mecanismos para el lavado de activos, con los cuales legitima ingresos provenientes de actividades ilícitas.

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Asimismo, se ha identificado la existencia de plantaciones de marihuana en el departamento de Colón, lo que refleja la capacidad logística y de expansión territorial del grupo delictivo.

Allanamientos son simultáneos en varias ciudades del país.

Allanamientos son simultáneos en varias ciudades del país.

Las investigaciones también apuntan a una posible infiltración en instituciones estatales, lo que facilitaría sus operaciones y les permitiría evadir controles.

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Como parte de esta ofensiva, las autoridades ejecutan de forma simultánea 18 allanamientos y tres inspecciones en varias ciudades, entre ellas Tegucigalpa, Comayagua, Villanueva, San Pedro Sula y Tela.

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Redacción La Prensa
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