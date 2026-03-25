Ejecutan la "Operación Trueno" contra la MS-13

San Pedro Sula.

El Ministerio Público, a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), puso en marcha este miércoles la segunda fase de la denominada "Operación Trueno" contra la Mara Salvatrucha (MS-13)

De acuerdo con las autoridades, las indagaciones en varias ciudades han permitido establecer que la estructura no solo se dedica a la distribución de estupefacientes, sino que también ha desarrollado mecanismos para el lavado de activos, con los cuales legitima ingresos provenientes de actividades ilícitas.