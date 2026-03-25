Ejecutan la "Operación Trueno" contra la MS-13

El Ministerio Público, a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), puso en marcha este miércoles la segunda fase de la denominada "Operación Trueno" contra la Mara Salvatrucha (MS-13)
De acuerdo con las autoridades, las indagaciones en varias ciudades han permitido establecer que la estructura no solo se dedica a la distribución de estupefacientes, sino que también ha desarrollado mecanismos para el lavado de activos, con los cuales legitima ingresos provenientes de actividades ilícitas.
Asimismo, se ha identificado la existencia de plantaciones de marihuana en el departamento de Colón, lo que refleja la capacidad logística y de expansión territorial del grupo delictivo.
Las investigaciones también apuntan a una posible infiltración en instituciones estatales, lo que facilitaría sus operaciones y les permitiría evadir controles.
Como parte de esta ofensiva, las autoridades ejecutan de forma simultánea 18 allanamientos y tres inspecciones en varias ciudades, entre ellas Tegucigalpa, Comayagua, Villanueva, San Pedro Sula y Tela.
#DLCN ejecuta segunda fase de "Operación Trueno" con el fin de desarticular red de microtráfico de drogas de la estructura criminal MS-13 https://t.co/VfRJ65XZh9 pic.twitter.com/zuyUQU5NnB— Ministerio Público (@MP_Honduras) March 25, 2026