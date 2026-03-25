Muere ciclista dos semanas después de ser atropellado en La Ceiba

La comunidad ciclística se encuentra de luto tras el fallecimiento de Isaac Meraz, quien no logró sobrevivir a las secuelas de un atropello ocurrido la mañana del 8 de marzo en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Sambo Creek en La Ceiba, Atlántida.
A pesar de haber mostrado una leve mejoría y tras haber sido dado de alta de un centro asistencial en San Pedro Sula adonde fue llevado, Meraz regresó a su hogar en La Ceiba para continuar con su recuperación.
Sin embargo, y de acuerdo a su familia, la noche de ayer martes, el atleta presentó un fuerte dolor en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Atlántida, donde falleció a causa de un paro cardíaco.
Según testigos, el grupo de deportistas transitaba correctamente por la vía cuando fueron embestidos por un vehículo turismo, marca Honda.
En el incidente resultaron heridos tres ciclistas más, pero fue Isaac quien recibió el impacto de mayor gravedad, sufriendo lesiones que finalmente desencadenaron su muerte.
En su momento, el conductor del vehículo involucrado fue requerido por las autoridades de la Policía Nacional para los procedimientos correspondientes.
No obstante, según informes, el individuo fue puesto en libertad, lo que ha generado indignación entre los grupos de ciclistas y familiares, quienes claman por justicia y mayor seguridad vial para quienes practican este deporte.