Motociclista muere en accidente en el bulevar del sur de San Pedro Sula

Lo que comenzó como una jornada rutinaria de trabajo terminó en una fatalidad que enluta a una familia hondureña. Un joven perdió la vida de forma trágica la mañana de este martes tras un fuerte accidente vial en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula.
La víctima fue identificada como César Noel López Arauz, de 32 años. Según se conoció en la escena, López Arauz residía actualmente en la colonia Satélite de esta ciudad, aunque era originario del municipio de Morazán, Yoro.
El percance ocurrió en el bulevar del Sur, a la altura de la entrada de la empresa Funymaq. López laboraba para la empresa de recolección de desechos Sulambiente.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al sector para acordonar el área y dirigir el pesado tráfico que se formó tras el accidente.
El cuerpo de López quedó sobre el pavimento, cerca de su motocicleta, a la espera del personal de Medicina Forense para el levantamiento de ley y su posterior traslado a la morgue sampedrana.
Hasta el momento, las autoridades de Tránsito realizan las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que provocaron el accidente.