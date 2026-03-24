Motociclista muere en accidente en el bulevar del sur de San Pedro Sula

San Pedro Sula

Lo que comenzó como una jornada rutinaria de trabajo terminó en una fatalidad que enluta a una familia hondureña. Un joven perdió la vida de forma trágica la mañana de este martes tras un fuerte accidente vial en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como César Noel López Arauz, de 32 años. Según se conoció en la escena, López Arauz residía actualmente en la colonia Satélite de esta ciudad, aunque era originario del municipio de Morazán, Yoro.

El percance ocurrió en el bulevar del Sur, a la altura de la entrada de la empresa Funymaq. López laboraba para la empresa de recolección de desechos Sulambiente.