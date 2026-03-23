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Muere guardia de seguridad en un accidente vial en Santa Bárbara

El guardia fallecido fue identificado como Cristian Ramón Ramírez Rivera

Muere guardia de seguridad en un accidente vial en Santa Bárbara

El vehículo se salió de la carretera en el tramo entre la comunidad de Santa Cruz Mina y el desvío a Quimistán.
QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA

Un trágico accidente de tránsito dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido la mañana de este lunes, en la carretera que conduce hacia el occidente del país.

El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre el desvío de Santa Cruz Mina y el municipio de Quimistán.

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La víctima mortal fue identificada como Cristian Ramón Ramírez Rivera, quien se desempeñaba como guardia de seguridad privada.

De acuerdo con informes preliminares, el vehículo en el que se transportaba junto a un compañero pertenece a una empresa de seguridad en Quimistán.

Según información preliminar, el automotor tipo pickup habría perdido el control por causas que aún no han sido determinadas, saliéndose de la vía hasta quedar a un costado de la carretera.

En el percance resultó gravemente herido José Alexander Ordóñez, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica.

Al lugar del accidente se presentaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes procedieron a acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades permanecen a la espera de la llegada de personal de Medicina Forense, que realizará el levantamiento del cuerpo conforme a los protocolos establecidos.

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Redacción La Prensa
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