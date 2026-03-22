Fatal choque deja un muerto y 13 heridos en Quimistán, Santa Bárbara

Quimistán, Santa Bárbara

Un accidente de tránsito registrado este domingo en la carretera de occidente dejó como saldo una persona fallecida y al menos 13 heridos en la comunidad de Ceibita, en Quimistán, Santa Bárbara. El percance ocurrió a la altura del puente sobre el río Chamelecón, en un tramo de la RN-20, donde dos camionetas impactaron de manera violenta por causas que aún están bajo investigación.

Como resultado del choque, varias personas sufrieron lesiones de distinta gravedad. Algunos ocupantes quedaron atrapados entre los vehículos, mientras que otros fueron expulsados debido a la fuerza del impacto. De acuerdo con reportes preliminares, la víctima mortal fue identificada como Arturo Villeda Gómez, quien conducía una de las unidades involucradas y falleció mientras recibía atención médica en el Hospital Mario Catarino Rivas. Entre los heridos se encuentran Maynor Enrique Jordán, Norma Mejía, Miriam Mejía, Mauricio Melara, Aracely Mejía, Samuel Enríquez, Evelyn Enríquez, Arturo Mejía y Manuel Ramírez. Asimismo, las autoridades confirmaron que también resultaron lesionados Janlevin Fúnez Hernández, Jesús Armando Aguilar, Sandra Contreras y Efrén Mejía, todos originarios de los departamentos de Santa Bárbara y Copán.