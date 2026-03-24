Caen alias Degmis y Ángel, presuntos traficantes, en Roatán

Roatán, Islas de la Bahía.

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ejecutaron ayer un operativo en el municipio de Roatán que dejó como resultado la detención de dos personas señaladas por el delito de tráfico de drogas.

Los arrestados, identificados con los alias “Degmis”, de 41 años, originario de Olanchito, Yoro, y “Ángel”, de 29, procedente de Gracias a Dios, fueron ubicados tras labores de seguimiento en la zona donde ambos residen.