Caen alias Degmis y Ángel, presuntos traficantes, en Roatán

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ejecutaron ayer un operativo en el municipio de Roatán que dejó como resultado la detención de dos personas señaladas por el delito de tráfico de drogas.
Los arrestados, identificados con los alias “Degmis”, de 41 años, originario de Olanchito, Yoro, y “Ángel”, de 29, procedente de Gracias a Dios, fueron ubicados tras labores de seguimiento en la zona donde ambos residen.
Durante la intervención, los agentes decomisaron supuesta cocaína, marihuana, dinero en efectivo en lempiras y dólares, así como teléfonos celulares que serán sometidos a análisis.
Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de turno en Roatán para continuar con el proceso legal correspondiente por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas.