Envían a “La Tolva” a alias “La Colocha” de la MS-13 por tráfico agravado

San Pedro Sula, Honduras

Tras la audiencia inicial celebrada en los Juzgados de Letras de San Pedro Sula, la autoridad judicial resolvió que la imputada deberá cumplir el término de ley en el Centro Penal de Máxima Seguridad “La Tolva”, ubicado en Morocelí, departamento de El Paraíso.

Un juez de Letras de lo Penal dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra una mujer conocida con el alias de “La Colocha”, presunta integrante de la estructura criminal MS-13, acusada por el delito de tráfico agravado de drogas.

De acuerdo con el informe policial, la captura se realizó el pasado 14 de marzo del presente año mediante una operación de inteligencia ejecutada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en la colonia Nueva Esperanza, sector Cofradía, en San Pedro Sula, Cortés.

La detenida, de 25 años, fue identificada con el alias de “La Colocha” y, según las investigaciones, tendría aproximadamente un año de operar como “traka”, siendo responsable de la venta y distribución de drogas en la zona donde fue arrestada.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron 125 envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína; 36 envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana; 22 envoltorios con piedra blanca, supuesto crack; además de dinero en efectivo, un teléfono celular y una mochila.