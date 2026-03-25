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Capturan en SPS a hombre acusado de graves delitos contra menores

Los hechos habrían ocurrido en 2022 contra dos menores de edad. Agentes llegaron este miércoles a una residencial a detener al sospechoso

Capturan en SPS a hombre acusado de graves delitos contra menores

Nelson Roberto Sandoval Zúniga fue detenido este miércoles en San Pedro Sula.

San Pedro Sula.

Este miércoles fue detenido en San Pedro Sula un hombre al que autoridades señalan de graves delitos contra dos menores de edad.

El Ministerio Público informó que se ejecutó un allanamiento de morada en la residencial Jaraguá de esta ciudad, coordinada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (Fep-Niñez), que dio con la detención de Nelson Roberto Sandoval Zúniga. También participaron policías militares.

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Es investigado por los delitos de otras agresiones sexuales continuadas y trato degradante continuado.

Según el expediente, los hechos habrían ocurrido desde el año 2022 cuando dos menores de edad fueron sometidas a distintas agresiones sexuales, entre ellas tocar de forma constante las partes íntimas de las ofendidas, incluso obligadas a observar otras conductas inapropiadas.

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El informe acusa que el sospechoso grabó con su celular a las menores cuando se estaban bañando, además de sufrir tratos degradantes, tanto físicos como psicológicos. Por ello también se le investiga por la comisión de otros delitos al presuntamente tener en su móvil, vídeos con contenido sexual de menores.

Por último, el MP subrayó que Sandoval Zúniga está siendo investigado por otros delitos, aunque no ahondó en detalles.

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Redacción La Prensa
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