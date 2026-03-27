Llovizna en algunas zonas de Honduras este viernes

San Pedro Sula.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que este viernes se prevén condiciones variables en el clima debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe. Según el reporte, el viento del noreste estará transportando nubosidad hacia el país, lo que generará lluvias y llovizna de carácter débil a moderado en sectores del norte, noroccidente, oriente y algunas zonas del centro del territorio nacional.

Para horas de la tarde, el pronóstico indica cambios en el patrón de lluvias. La influencia de la brisa del océano Pacífico provocará precipitaciones débiles y aisladas en regiones del sur y suroccidente. En cuanto al estado del mar, Copeco señaló que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Además, el país se encuentra actualmente bajo la fase lunar de cuarto creciente.

El viento del noreste transportará humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, produciendo precipitaciones débiles a moderadas y dispersas sobre las regiones del norte, noroccidente, oriente y áreas del centro. Mientras que, por la tarde la brisa del océano Pacífico... pic.twitter.com/zeQizk2H0z — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) March 27, 2026

El informe también detalla que la salida del sol se registró a las 5:48 de la mañana y la puesta está prevista para las 6:00 de la tarde.