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Llovizna en algunas zonas de Honduras este viernes

Las condiciones climáticas de Honduras este viernes, 27 de marzo de 2026, estarán marcadas por el ingreso de humedad desde el Caribe

Llovizna en algunas zonas de Honduras este viernes

Una mañana nublada en Tegucigalpa, capital de Honduras. Fotografía de archivo.

Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA
San Pedro Sula.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que este viernes se prevén condiciones variables en el clima debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Según el reporte, el viento del noreste estará transportando nubosidad hacia el país, lo que generará lluvias y llovizna de carácter débil a moderado en sectores del norte, noroccidente, oriente y algunas zonas del centro del territorio nacional.

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Para horas de la tarde, el pronóstico indica cambios en el patrón de lluvias. La influencia de la brisa del océano Pacífico provocará precipitaciones débiles y aisladas en regiones del sur y suroccidente.

En cuanto al estado del mar, Copeco señaló que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Además, el país se encuentra actualmente bajo la fase lunar de cuarto creciente.

El informe también detalla que la salida del sol se registró a las 5:48 de la mañana y la puesta está prevista para las 6:00 de la tarde.

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Respecto a las temperaturas, se esperan máximas de hasta 38 grados en el sur del país, especialmente en Choluteca, mientras que en zonas como Intibucá se reportarán mínimas de hasta 14 grados. En departamentos como Cortés, Atlántida y Colón, las temperaturas oscilarán entre los 26 y 28 grados como máximo, con mínimas superiores a los 20 grados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones o deslizamientos, y seguir las indicaciones emitidas por los organismos de prevención.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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