Bajo el lema “Cuida de los que en ti confían”, Santa Rosa de Copán lanza operativo de Verano

Santa Rosa de Copán

En un ambiente de compromiso y coordinación interinstitucional, las autoridades de la zona occidental dieron por inaugurado oficialmente el operativo Semana Santa Verano 2026. El evento, que tuvo como escenario los emblemáticos parques recreativos El Cerrito y Copán Galel, en el corazón de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, marca el inicio de una estrategia integral para salvaguardar la vida de locales y visitantes.​

La iniciativa es liderada por la Policía Nacional y los entes que conforman la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), contando con el respaldo activo de las fuerzas vivas y la alcaldía municipal.​ ​El objetivo principal de este despliegue es fortalecer la seguridad ciudadana en un periodo donde el flujo de personas aumenta significativamente.

Estrategia de Seguridad y Prevención

Las acciones se centrarán en tres pilares:​ Actividades Religiosas, en las que se harán cargo del resguardo en procesiones y templos.​Turismo Local, que conlleva la vigilancia en balnearios y centros de recreación y seguridad vial para el control en los puntos de acceso y salida de la ciudad. ​"Este operativo no es solo presencia policial; es un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida. Queremos que cada familia regrese a casa con bien", destacaron los portavoces durante el acto. ​Para este 2026, se ha confirmado un despliegue masivo de talento humano y logística.