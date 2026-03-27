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Bajo el lema “Cuida de los que en ti confían”, Santa Rosa de Copán lanza operativo de Verano

Autoridades lanzan operativo de Semana Santa 2026 para reforzar seguridad y prevención en Santa Rosa de Copán

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 10:38 -
  • Ricarte Orellana
Bajo el lema “Cuida de los que en ti confían”, Santa Rosa de Copán lanza operativo de Verano

Momento del lanzamiento de la campaña de verano y prevención 2026 en el parque El Cerrito en Santa Rosa de Copán.

 Fotos cortesía: Ricarte Orellana
Santa Rosa de Copán

En un ambiente de compromiso y coordinación interinstitucional, las autoridades de la zona occidental dieron por inaugurado oficialmente el operativo Semana Santa Verano 2026.

El evento, que tuvo como escenario los emblemáticos parques recreativos El Cerrito y Copán Galel, en el corazón de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, marca el inicio de una estrategia integral para salvaguardar la vida de locales y visitantes.​

Bajo el lema: "Cuida de los que en ti confían" gobierno lanza campaña de Semana Santa

La iniciativa es liderada por la Policía Nacional y los entes que conforman la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), contando con el respaldo activo de las fuerzas vivas y la alcaldía municipal.​

​El objetivo principal de este despliegue es fortalecer la seguridad ciudadana en un periodo donde el flujo de personas aumenta significativamente.

Autoridades civiles y policiales que participaron en los actos.

Autoridades civiles y policiales que participaron en los actos.

Estrategia de Seguridad y Prevención

Las acciones se centrarán en tres pilares:​ Actividades Religiosas, en las que se harán cargo del resguardo en procesiones y templos.​Turismo Local, que conlleva la vigilancia en balnearios y centros de recreación y seguridad vial para el control en los puntos de acceso y salida de la ciudad.

​"Este operativo no es solo presencia policial; es un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida. Queremos que cada familia regrese a casa con bien", destacaron los portavoces durante el acto.

​Para este 2026, se ha confirmado un despliegue masivo de talento humano y logística.

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El plan acuerpado bajo el lema “Cuida de los que en ti confían”, busca sensibilizar a los conductores y padres de familia sobre la importancia de la prudencia al volante y la supervisión de menores durante las vacaciones.​

Con este lanzamiento, Santa Rosa de Copán se declara lista para recibir al turismo religioso y de montaña, garantizando un entorno de paz y orden para todos durante esta Semana Santa 2026.

Uniformados de la Policía Nacional, listos para resguardan a los visitantes.

Uniformados de la Policía Nacional, listos para resguardan a los visitantes.

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Redacción web
Ricarte Orellana

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