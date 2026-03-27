Anafres, hamacas y vehículos motorizados, prohibidos en playas de Tela

Tela, Honduras

Las autoridades de la Municipalidad de Tela, Atlántida, anunciaron una serie de restricciones para el uso de playas y zonas turísticas durante el período de Semana Santa, en respuesta al incremento de visitantes que cada año llega a este destino. Según las autoridades, estas medidas buscan garantizar el orden, la seguridad de los veraneantes y la protección de la vida marina, en un contexto de alta afluencia turística que suele generar impactos ambientales y riesgos para la integridad de las personas.

Nuevas restricciones en playas durante Semana Santa

Entre las disposiciones destaca la prohibición del uso de anafres, una medida que ha generado descontento entre la ciudadanía, debido a que muchas familias utilizan este tipo de utensilios para la preparación de alimentos durante su estadía en la playa. Asimismo, se prohíbe encender fogatas.

Otras restricciones incluyen la instalación de hamacas en espacios públicos, el uso de envases de vidrio, por al riesgo que representan para los turistas y también es prohibido acampar en las orillas del mar. Otro punto, es la prohibición del ingreso de vehículos motorizados a la playa, como cuatrimotos, así como lanzarse desde el muelle al mar. Estas disposiciones se aplican en un período en el que Tela recibe a miles de visitantes nacionales e internacionales, lo que incrementa la presión sobre los ecosistemas costeros y la capacidad de respuesta del cuerpo de seguridad.

Impacto en el turismo

Durante la Semana Santa, se estima que aproximadamente 1,300,000 visitantes llegan a la ciudad de Tela, según proyecciones de las autoridades de Turismo.