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Frío y lluvias en algunas zonas de Honduras este sábado

Respecto a las temperaturas, los valores por departamento se mantienen variados, informó Copeco

Frío y lluvias en algunas zonas de Honduras este sábado

Un día nublado en Tegucigalpa, capital de Honduras. Fotografía de archivo.

Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que este sábado, 28 de marzo, prevalecerán condiciones inestables en varias regiones del país debido al ingreso de humedad desde el Caribe.

El viento del noreste estará transportando humedad hacia el territorio nacional, lo que generará lluvias débiles a moderadas de forma dispersa en el norte, noroccidente, oriente y zonas del centro.

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Para horas de la tarde, el ingreso de brisa desde el océano Pacífico provocará precipitaciones y chubascos aislados en el suroccidente y sur del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, se espera oleaje entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Además, el país se mantiene bajo la fase lunar de cuarto creciente.

Copeco también indicó que la salida del sol se registró a las 5:48 de la mañana, mientras que la puesta está prevista para las 5:00 de la tarde.

Respecto a las temperaturas, los valores por departamento se mantienen variados. En el occidente, Lempira reporta máximas de 27 grados y mínimas de 16, mientras que en Ocotepeque se esperan 26 y 16 grados. En el oriente, Olancho alcanzará los 30 grados con mínimas de 18, y El Paraíso 28 y 18.

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En la región norte, Atlántida tendrá 26/22 y Cortés 28/22, mientras que en el centro, Francisco Morazán registrará 28/17 y Comayagua 30/20. En el sur, Choluteca presentará las temperaturas más altas con 38 grados de máxima y 25 de mínima, seguido de Valle con 36 y 24.

En otras zonas, Santa Bárbara alcanzará 30/19, Yoro 26/16, Colón 28/22, Gracias a Dios 28/24, La Paz 30/18, Copán 26/18, Intibucá 21/14 e Islas de la Bahía 28/24.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante las lluvias, especialmente en sectores vulnerables a deslizamientos e inundaciones.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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