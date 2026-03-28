Frío y lluvias en algunas zonas de Honduras este sábado

Tegucigalpa.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que este sábado, 28 de marzo, prevalecerán condiciones inestables en varias regiones del país debido al ingreso de humedad desde el Caribe. El viento del noreste estará transportando humedad hacia el territorio nacional, lo que generará lluvias débiles a moderadas de forma dispersa en el norte, noroccidente, oriente y zonas del centro.

Para horas de la tarde, el ingreso de brisa desde el océano Pacífico provocará precipitaciones y chubascos aislados en el suroccidente y sur del país. En cuanto a las condiciones marítimas, se espera oleaje entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Además, el país se mantiene bajo la fase lunar de cuarto creciente. Copeco también indicó que la salida del sol se registró a las 5:48 de la mañana, mientras que la puesta está prevista para las 5:00 de la tarde.

🌦️Buenos días Honduras🌦️

Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/6Ld1cjilId — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) March 28, 2026

Respecto a las temperaturas, los valores por departamento se mantienen variados. En el occidente, Lempira reporta máximas de 27 grados y mínimas de 16, mientras que en Ocotepeque se esperan 26 y 16 grados. En el oriente, Olancho alcanzará los 30 grados con mínimas de 18, y El Paraíso 28 y 18.