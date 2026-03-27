Escasez y mal clima disparan el precio del pescado seco este año

La Ceiba, Atlántida

A las puertas de la temporada de Semana Santa, los consumidores hondureños se enfrentan a un duro golpe en el bolsillo. El pescado seco, ingrediente estrella de la tradicional sopa de tortas, ha experimentado un aumento significativo en su costo debido a una marcada escasez del producto provocada por condiciones climáticas adversas.

Según explicó el comerciante Ángelo Guevara, los fenómenos meteorológicos durante los meses de diciembre y enero fueron determinantes para el encaremiento de este producto del mar.

El mal clima impidió que los pescadores realizaran sus faenas con normalidad, interrumpiendo la cadena de suministro y comercialización.

"Este año ha sucedido ha sido complejo para los pescadores. En los meses de diciembre y enero se dificultó la comercialización, por lo que el precio subió ante la falta de producto", señaló Guevara.