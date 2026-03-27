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Escasez y mal clima disparan el precio del pescado seco este año

El pescado róbalo, el de más demanda, experimenta un alza de hasta 40 lempiras por libra en comparación al año anterior, cotizándose hasta en 180 lempiras. Además expertos recomiendan identificar pescado de calidad

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 14:17 -
  • Carlos Molina
Escasez y mal clima disparan el precio del pescado seco este año

El comerciante Ángelo Guevara explica que la escasez de producto por mal clima elevó el precio del pescado seco este año; asimismo, recomienda verificar que el producto no presente manchas rosadas para garantizar su calidad.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

A las puertas de la temporada de Semana Santa, los consumidores hondureños se enfrentan a un duro golpe en el bolsillo. El pescado seco, ingrediente estrella de la tradicional sopa de tortas, ha experimentado un aumento significativo en su costo debido a una marcada escasez del producto provocada por condiciones climáticas adversas.

Según explicó el comerciante Ángelo Guevara, los fenómenos meteorológicos durante los meses de diciembre y enero fueron determinantes para el encaremiento de este producto del mar.

El mal clima impidió que los pescadores realizaran sus faenas con normalidad, interrumpiendo la cadena de suministro y comercialización.

"Este año ha sucedido ha sido complejo para los pescadores. En los meses de diciembre y enero se dificultó la comercialización, por lo que el precio subió ante la falta de producto", señaló Guevara.

El róbalo por las nubes

El impacto se refleja directamente en el róbalo, la variedad más buscada por la población. El incremento en comparación con el año anterior es considerable. El año pasado la libra de pescado se comercializaba entre 120 y 140 lempiras, mientras que en la actulalidad el precio ronda los 170.00 y 180.00.

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Este producto, que abastece tanto al litoral atlántico como al resto del país, conlleva un arduo proceso que inicia en los bancos de pesca de La Mosquitia, seguido por la extracción, salación y el traslado final a tierra firme.

La mayor cantidad de pescado proveniente de la mosquitia ya está distribuido en los mercados hondureños.

La mayor cantidad de pescado proveniente de la mosquitia ya está distribuido en los mercados hondureños.

(Foto: La Prensa )

Cómo identificar pescado de calidad

Ante los altos costos, es vital que el consumidor no sacrifique la calidad por el precio. Las autoridades de salud suelen decomisar miles de libras cada año por no ser aptas para el consumo humano.

Para evitar riesgos, Guevara recomienda realizar una inspección minuciosa al comprar. Observe el pescado cortado en rajas. Revise las vértebras, entre los surcos o vértebras no debe haber coloración rosada o roja.

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Detecte hongos, la presencia de estos tonos indica la existencia de hongos, lo que disminuye la calidad del producto y lo vuelve peligroso para la salud.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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