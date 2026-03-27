Argentina vs Mauritania EN VIVO hoy ver a Messi en amistoso

Buenos Aires, Argentina.

La Selección Argentina, campeona del mundo, vuelve al ruedo. El equipo comandado por Lionel Scaloni está derrotando por 2-0 este viernes a Mauritania, en el marco de la primera doble fecha FIFA de 2026, como preparación para el Mundial 2026.

La gran novedad en el partido fue la suplencia de Lionel Messi. El astro del Inter Miami empezó en el banquillo y entró de cambio en el inicio del segundo tiempo junto a Rodrigo de Paul y Franco Mastantuono.

Enzo Fernández anotó el primero para la Albiceleste en el minuto 16. Nahuel Molina mandó el centro atrás y derechazo del mediocampista del Chelsea para firmar el 1-0.

El segundo llegó en un tiro libre de Nico Paz en el 31'. El disparo del centrocampista cruzó la barrera y superó la estirada del portero Babacar Diop.

Desde La Bombonera, el encuentro se puede ver gracias a las transmisiones televisivas de TyC Sports y Telefe.