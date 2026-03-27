Decreto de emergencia para el Seguro Social: cuáles son sus objetivos y acciones clave

Tegucigalpa, Honduras.

El decreto de emergencia para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) aprobado la noche del jueves en Consejo de Ministros busca atacar de manera integral los principales problemas que enfrenta la institución. De acuerdo a las autoridades del Seguro Social, el PCM 007-2026 apunta a reducir la mora quirúrgica que tiene el Seguro Social, atender la infraestructura, abastecer de medicamentos y fortalecer la planta de personal médico.

Josué Orellana, integrante de la junta directiva, explicó que la medida permitirá acelerar procesos administrativos y operativos que durante años han frenado la capacidad de respuesta del sistema de salud. Uno de los puntos centrales del decreto es la reducción de la mora quirúrgica, que de acuerdo a las autoridades alcanza las 7,000 operaciones. Para enfrentar esta problemática, se contempla no solo la contratación de más especialistas, sino también la subrogación de servicios con clínicas y hospitales privados, detalló Orellana. "Se van a utilizar mecanismos similares a los del decreto de emergencia de la Secretaría de Salud, ampliando la capacidad del Seguro Social y contratando servicios externos para poder atender la demanda", dijo. Sin embargo, Orellana subrayó que uno de los principales obstáculos que enfrenta el Seguro Social es la falta de espacio físico, lo que evidencia la necesidad urgente de expansión en infraestructura.

Plan de expansión

En ese sentido, el decreto también apunta a un plan de expansión del Seguro Social, enfocado en proyectos de infraestructura. Según Orellana, el IHSS dispone de aproximadamente 4,500 millones de lempiras destinados a infraestructura, recursos que provienen de fondos cuando se declaró inconstitucional la Ley Marco del Seguro Social. Estos fondos deberán ser ejecutados mediante un plan de expansión que será presentado por la dirección ejecutiva del IHSS, con el objetivo de crear nuevos espacios, consultorios y centros asistenciales que permitan mejorar la cobertura y reducir la saturación actual. "Para poder utilizarlo debe haber un plan de expansión estructurado para que la junta directiva pueda considerar la utilización de los mismos. Estamos esperando que la dirección ejecutiva nos presente un proyecto encaminado a cómo están haciendo los análisis técnicos", señaló. En cuanto al abastecimiento de medicamentos, el decreto habilita mecanismos de compra más ágiles, como las adquisiciones directas, con el fin de evitar los prolongados procesos de licitación. Orellana explicó que este tipo de retrasos ha provocado en el pasado períodos prolongados sin medicamentos, afectando directamente a los derechohabientes.