"Bebía alcohol y fumaba hasta 72 horas; mis pulmones tenían agujeros y casi termino con cáncer"

Se dio cuenta de que beber y fumar no era una actividad, era un hábito y romperlos le costó seis meses de lucha interna. Hoy, Vicente acepta que no todo fue culpa de otros, sus parejas no habían sido malas como él llegó a pensar, realmente él era el problema y el denominador común de su propia caída.Su carácter desagradable, su <b>hábito de beber y fumar</b> cada viernes como si fuera obligatorio había alejado a muchas personas. Esos seis meses fueron un campo de batalla interior, difíciles, intensos y transformadores, donde cada día sobrevivido era una prueba de fuerza, paciencia y determinación.En 2022 tomó una decisión que, sin saberlo del todo, representaría el inicio de su salvación. Salió de la empresa donde había trabajado durante más de 20 años, alejarse de ese entorno donde el alcohol era parte de la cultura y se normalizaba su consumo, incluso entre jefes, Esa decisión facilitó, en parte, su proceso.“Era bueno en mi trabajo, el alcohol no afectaba mi rendimiento”, afirmó, y en efecto, su historia reta la lógica, pasaba noches de consumo hasta las 2:00 de la madrugada y, a las 7:00 de la mañana estaba puntual en su oficina, cumpliendo con el mismo nivel de exigencia en la compañía. Nunca faltó ni cruzó una línea inapropiada en el trabajo, era una normalidad distorsionada.