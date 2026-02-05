¿Qué tan dañino es fumar solo de vez en cuando?

Por Kara McGrath / The New York Times International Pregunta: me fumo un cigarrillo en las fiestas, sobre todo cuando hay otras personas fumando. ¿Es realmente tan malo para mí? Según algunos cálculos, alrededor del 10 por ciento de los estadounidenses se consideran “fumadores sociales”, que solo encienden un cigarrillo cuando están con otras personas. No hay muchos estudios sobre quiénes fuman de vez en cuando, pero esto es lo que sabemos: los cigarros siguen siendo la principal causa de enfermedad y muerte evitable en Estados Unidos , y los expertos dicen que incluso fumar socialmente conlleva riesgos, sobre todo el de adicción. Hemos preguntado a médicos e investigadores hasta qué punto puede ser perjudicial para una fumada ocasional. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

¿Cómo afecta fumar cigarrillos a tu salud? Fumar te perjudica de dos maneras distintas, dijo Michael Blaha, cardiólogo y epidemiólogo del Centro Johns Hopkins Ciccarone para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares. El humo puede causar daños inmediatos en los pulmones y el corazón, explicó, y aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas en el futuro. “Es increíble lo tóxico que puede ser fumar”, dijo Blaha, aunque solo sea un cigarrillo al día. Cuando das una jalada, inhala humo de tabaco que contiene nicotina y un montón de aditivos que las empresas utilizan para realzar el sabor y la sensación del cigarro. Cuando se queman, producen más de 7000 compuestos químicos: estos pueden aumentar tu riesgo de padecer varias enfermedades y unos 70 de ellos se han relacionado específicamente con el cáncer. El humo puede, como es lógico, irritar tus pulmones de inmediato, provocando dolor de garganta y dedos. También eres más susceptible a las infecciones respiratorias, dijo Anil Vachani, neumólogo y codirector del Programa de Detección del Cáncer de Pulmón de NYU Langone Health. Con el tiempo, los cigarrillos dañan permanentemente los pequeños sacos de aire de los pulmones, agregó, lo que te hace más vulnerable a afecciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el enfisema. Incluso fumar de vez en cuando eleva la tensión arterial, contrae los vasos sanguíneos y estresa el corazón mientras lo haces, dijo Blaha, quien ha realizado varios estudios sobre los efectos del tabaco. En comparación con los no fumadores, los fumadores habituales son más propensos a desarrollar enfermedades cardíacas y tienen el doble de riesgo de sufrir un paro causado por cóágulos sanguíneos . También aumenta el riesgo de cáncer, dijo Vachani. Fumar es el factor de riesgo número uno del cáncer de pulmón y aumenta significativamente las probabilidades de desarrollar cáncer de cabeza y cuello. También se está investigando que fumar puede aumentar la probabilidad de morir de enfermedades que no suelen asociarse a los cigarros, como otros tipos de cáncer, infecciones e insuficiencia renal.



¿Fumar menos cigarrillos ayuda?

Blaha y sus colegas investigadores publicaron en noviembre un amplio estudio para evaluar si fumar menos podía reducir las probabilidades de que una persona desarrollara las enfermedades antes mencionadas. Los investigadores determinaron que el mero hecho de reducir el número de cigarrillos, por ejemplo, pasar de un paquete completo a medio paquete diario, no disminuye significativamente la probabilidad de resultados negativos. Por el contrario, cuando se deja de fumar, “el riesgo disminuye inmediatamente”, dijo Blaha, aunque se tarda tiempo, años o incluso décadas en volver al nivel de un no fumador. Incluso si eres un fumador realmente esporádico, ninguno de los expertos dice que estés totalmente a salvo. Un cigarrillo al año probablemente no te provoca un infarto de miocardio ni un derrame cerebral, pero cada uno de ellos aumenta tus probabilidades de crear un hábito. “El riesgo de hacerse adicto es menor, pero no es cero”, dijo Nancy Rigotti, directora del Centro de Investigación y Tratamiento del Tabaco del Hospital General de Massachusetts. “Creo que estás jugando con fuego”. El cigarro durante una fiesta resulta aún más arriesgado para quien solía fumar con regularidad. “Claro que fumar dos cigarrillos después de haberlo dejado hace 10 años probablemente no cambies tus riesgos para la salud”, dijo Vachani. “Pero para quien ha sido fumador habitual, es casi imposible fumarse dos cigarros y volver a dejarlo”.​​​​​​​



¿Hay formas de evitar la tentación?