Unas ocho millones de personas en EE.UU. participaron en las marchas anti-Trump 'No Kings'

Washington, Estados Unidos.

Al menos ocho millones de personas participaron en las marchas en contra del Gobierno de Donald Trump 'No Kings', según detallaron los organizadores a medios estadounidenses. El movimiento, que engloba decenas de organizaciones y activistas demócratas, convocó más de 3.300 protestas en los 50 estados de EE.UU. para repudiar lo que llama "autoritarismo" de Trump.

Los manifestantes denunciaron en esta tercera edición de la jornada la "guerra ilegal" que Trump comenzó justo hace un mes en Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los "abusos" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). La movilización principal ocurrió ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra ICE y la Patrulla Fronteriza porque sus agentes mataron ahí a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en enero.

La Casa Blanca desestimó las protestas, calificándolas de "sesiones de terapia" para el "trastorno por Trump", un término utilizado por el presidente Trump y el oficialismo para burlarse de la oposición. Los organizadores aún no han entregado cifras oficiales de participación, pero cientos de personas en ciudades como Nueva York, Washington DC, Mineápolis, Chicago y Los Ángeles participaron en la jornada.