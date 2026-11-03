Es de IA el video de supuestos policías estadounidenses custodiando a votantes

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video que supuestamente muestra a policías estadounidenses vigilando a ciudadanos dentro de un centro electoral durante el proceso de votación en Estados Unidos, en el contexto de las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026. Aparecen varios hombres vestidos con uniformes tácticos, chalecos y gorras, algunos con el rostro cubierto. Los presuntos agentes se aproximan a ciudadanos que utilizan máquinas electrónicas para emitir su sufragio y permanecen junto a ellos mientras realizan el procedimiento. Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica. “El Acto SAVE America exigiría la prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse y una identificación con foto para votar en las elecciones federales. ¿Debería aprobarse? Y, por separado, ¿deberían los agentes de ICE estar presentes en los lugares de votación?”, dice la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 2 de noviembre de 2026.

Este martes 3 de noviembre de 2026, Estados Unidos celebra las elecciones de medio término, en las que millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, 35 senadores y 36 gobernadores, además de otros funcionarios estatales y locales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estos comicios se realizan a mitad del mandato del presidente Donald Trump y determinarán la composición del Congreso estadounidense durante los próximos dos años. Las elecciones se desarrollan en un contexto de debate sobre la economía, el costo de vida y las políticas migratorias impulsadas por la administración de Trump. Aunque el mandatario no participa como candidato, los resultados definirán si el Partido Republicano mantiene el control de ambas cámaras del Congreso o si los demócratas consiguen una mayoría que les permita limitar algunas de sus iniciativas legislativas. Según informó EL HERALDO , más de 57 millones de estadounidenses habían emitido su voto anticipadamente, ya sea de forma presencial o por correo, antes de la jornada electoral. Asimismo, cerca de 250 millones de personas están habilitadas para votar, entre ellas unos 39 millones de ciudadanos hispanos, un sector del electorado con presencia importante en varios distritos competitivos.

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